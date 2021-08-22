"Арсенал" проиграл "Челси" и опустился на последнее место АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Челси" со счетом 2:0. Голами отметились Ромелу Лукаку и Рис Джеймс.



После поражения в лондонском дерби 0:2 "Арсенал" опустился на последнюю позицию в турнирной таблице. У клуба 0 очков и 4 пропущенных гола после 2 матчей АПЛ. "Канониры" еще не забивали в этом сезоне.



"Челси" возглавляет таблицу с 6 баллами.



Чемпионат Англии



2-й тур



22 августа



"Арсенал" - "Челси" 0:2



Голы: Лукаку, 15, Джеймс, 35

11 августа в матче за Суперкубок УЕФА английский "Челси" победил испанский "Вильярреал".

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