"Арсенал" проиграл "Челси" и опустился на последнее место АПЛ
Во 2-м туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" проиграл "Челси" в лондонском дерби
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Челси" со счетом 2:0. Голами отметились Ромелу Лукаку и Рис Джеймс.
После поражения в лондонском дерби 0:2 "Арсенал" опустился на последнюю позицию в турнирной таблице. У клуба 0 очков и 4 пропущенных гола после 2 матчей АПЛ. "Канониры" еще не забивали в этом сезоне.
"Челси" возглавляет таблицу с 6 баллами.
Чемпионат Англии
2-й тур
22 августа
"Арсенал" - "Челси" 0:2
Голы: Лукаку, 15, Джеймс, 35
- 11 августа в матче за Суперкубок УЕФА английский "Челси" победил испанский "Вильярреал".
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