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"Арсенал" предложил "Шахтеру" 90-95 млн евро за Мудрика

13 января, 2023 пятница
16:59
Спорт

Лондонский "Арсенал" готов заплатить за украинского вингера "Шахтера" Михаила Мудрика до 95 млн евро

Об этом сказал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, "Арсенал" предложил "Шахтеру" 70 млн евро фиксированной ценой и 20-25 млн в виде бонусов. Это официальное предложение "канониров".

Пока нет информации об условиях, при которых активируются бонусы. Стороны ведут переговоры об этой части трансфера. Это может зависеть как от личных достижений Мудрика в "Арсенале", так и от результата команды в еврокубках и АПЛ.

Романо подчеркнул, что "Арсенал" продолжает лидировать в борьбе за украинца, а лондонский "Челси" до сих пор не сделал официального предложения. Михаил Мудрик хотел бы продолжить карьеру именно в "Арсенале".

В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Читайте также: Мудрик будет зарабатывать в "Арсенале" более 5 млн евро в год, - инсайдер

Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.

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