"Арсенал" предложил "Шахтеру" 90-95 млн евро за Мудрика

Об этом сказал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, "Арсенал" предложил "Шахтеру" 70 млн евро фиксированной ценой и 20-25 млн в виде бонусов. Это официальное предложение "канониров".

Пока нет информации об условиях, при которых активируются бонусы. Стороны ведут переговоры об этой части трансфера. Это может зависеть как от личных достижений Мудрика в "Арсенале", так и от результата команды в еврокубках и АПЛ.

Романо подчеркнул, что "Арсенал" продолжает лидировать в борьбе за украинца, а лондонский "Челси" до сих пор не сделал официального предложения. Михаил Мудрик хотел бы продолжить карьеру именно в "Арсенале".

В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

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Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.

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