"Арсенал" предложил 60 млн евро за Мудрика, - СМИ
Лондонский "Арсенал" сделал предложение донецкому "Шахтеру" при Михаиле Мудрике
Об этом сообщает журналист Мирко Ди Натале.
По информации источника, "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" в размере 60 млн евро. Других подробностей пока нет.
На счету Михаила Мудрика 15 матчей, 8 голов и 7 ассистов в этом сезоне, в том числе 5 результативных действий украинец оформил в Лиге чемпионов.
Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 млн евро – это самый высокий показатель в "Шахтере".
- 16 сентября стало известно, что мадридский "Реал" интересуется вингером донецкого "Шахтера" Михаилом Мудриком.
- 9 ноября сообщалось, что представители лондонского "Арсенала" провели переговоры с лидером донецкого "Шахтера" Михаилом Мудриком.
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