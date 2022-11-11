"Арсенал" предложил 60 млн евро за Мудрика, - СМИ

Об этом сообщает журналист Мирко Ди Натале.

По информации источника, "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" в размере 60 млн евро. Других подробностей пока нет.

На счету Михаила Мудрика 15 матчей, 8 голов и 7 ассистов в этом сезоне, в том числе 5 результативных действий украинец оформил в Лиге чемпионов.

Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 млн евро – это самый высокий показатель в "Шахтере".

16 сентября стало известно, что мадридский "Реал" интересуется вингером донецкого "Шахтера" Михаилом Мудриком.

9 ноября сообщалось, что представители лондонского "Арсенала" провели переговоры с лидером донецкого "Шахтера" Михаилом Мудриком.

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