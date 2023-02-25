"Арсенал" под капитанством Зинченко победил "Лестер" в АПЛ
В 25-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Арсенал" победил "Лестер"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол в матче "Лестер" – "Арсенал" забил Габриэл Мартинелли. Бразилец отличился эффектным ударом на 46-й минуте.
Украинский игрок Александр Зинченко вывел "Арсенал" на матч с капитанской повязкой и покинул поле на 93-й минуте.
"Арсенал" имеет 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. Лондонцы опережают "Манчестер Сити" на 5 пунктов.
Английская Премьер-лига
25-й тур
25 февраля
"Лестер" – "Арсенал" 0:1
Гол: Мартинелли, 46
- 18 февраля Александр Зинченко забил дебютный гол за "Арсенал" в матче чемпионата Англии против "Астон Виллы".
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