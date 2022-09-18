"Арсенал" отобрал у "Манчестер Сити" лидерство в чемпионате Англии
В воскресенье 18 сентября "Арсенал" победил "Бернтфорд" в 8-м туре чемпионата Англии и отобрал лидерство у "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы, другой украинец - Егор Ярмолюк не попал в заявку "Брентфорда".
"Арсенал" вышел вперед на 17-й минуте, когда забил Уильям Салиба. Еще в первом тайме Габриэль Жезус увеличил преимущество лондонцев. До разгромного счета после перерыва довел Фабиу Виейра.
"Арсенал" победил "Брентфорд" 3:0, набрал 18 очков и вышел на первое место в турнирной таблице премьер-лиги. Вторую позицию занимает "Манчестер Сити", а третью - "Тоттенхэм", имеющие по 17 пунктов.
Чемпионат Англии
8-й тур
18 сентября
"Брентфорд" – "Манчестер Сити" 0:3
Голы : Салиба, 17, Жезус, 28, Виейра, 49
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