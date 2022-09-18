Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы, другой украинец - Егор Ярмолюк не попал в заявку "Брентфорда".

"Арсенал" вышел вперед на 17-й минуте, когда забил Уильям Салиба. Еще в первом тайме Габриэль Жезус увеличил преимущество лондонцев. До разгромного счета после перерыва довел Фабиу Виейра.

"Арсенал" победил "Брентфорд" 3:0, набрал 18 очков и вышел на первое место в турнирной таблице премьер-лиги. Вторую позицию занимает "Манчестер Сити", а третью - "Тоттенхэм", имеющие по 17 пунктов.

Чемпионат Англии

8-й тур

18 сентября

"Брентфорд" – "Манчестер Сити" 0:3

Голы : Салиба, 17, Жезус, 28, Виейра, 49

17 сентября главный тренер сборной Украины Александр Петраков подтвердил, что Александр Зинченко не сыграет в Лиге наций против Шотландии и Армении.

Александр Зинченко подорожал до 32 млн евро и отобрал у Руслана Малиновского звание самого дорогого украинского футболиста.

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