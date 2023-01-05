"Арсенал" отказался платить за Мудрика 99 млн евро

Об этом сообщает Football London.

"Арсенал" не готов платить за Мудрика 99 млн. евро, которые требует "Шахтер". В Лондоне считают, что это слишком высокая сумма, как за игрока, который еще не провел достаточно времени на топ-уровне.

По информации источника, "Арсенал" может приступить к поиску альтернативы Мудрику. Главный тренер "канониров" Микель Артета говорил, что команда нуждается в усилении, а зимнее трансферное окно не должно пройти без новых подписей.

В нынешнем сезоне 21-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.

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