"Арсенал" отказался платить за Мудрика 99 млн евро
В лондонском "Арсенале" не готовы платить за украинца Михаила Мудрика 99 млн евро
Об этом сообщает Football London.
"Арсенал" не готов платить за Мудрика 99 млн. евро, которые требует "Шахтер". В Лондоне считают, что это слишком высокая сумма, как за игрока, который еще не провел достаточно времени на топ-уровне.
По информации источника, "Арсенал" может приступить к поиску альтернативы Мудрику. Главный тренер "канониров" Микель Артета говорил, что команда нуждается в усилении, а зимнее трансферное окно не должно пройти без новых подписей.
В нынешнем сезоне 21-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.
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27 декабря "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по поводу Михаила Мудрика в 60 млн евро.
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1 января футболист "Шахтера" Михаил Мудрик согласовал условия личного контракта с английским "Арсеналом".
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3 января сообщалось, что "Челси" и "Шахтер" проведут переговоры по трансферу вингера Михаила Мудрика.
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