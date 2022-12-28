"Арсенал" оптимистично настроен относительно трансфера Мудрика, - Sky Sports
В лондонском "Арсенале" положительно настроены по поводу возможности приобрести вингера "Шахтера" Михаила Мудрика
Об этом сообщает Sky Sports .
По информации источника, в "Арсенале" сохраняют оптимизм после того, как "Шахтер" отклонил первое предложение англичан. Скауты лондонцев уже долго следят за 21-летним украинцем и считают его "идеальным вариантом" для команды.
В Sky Sports также подчеркнули, что Мудрик рассматривается "Арсеналом" не прямой заменой для форварда Габриэла Жезуса, который сейчас травмирован.
В нынешнем сезоне 21-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.
- 11 ноября сообщалось, что английский "Арсенал" предложил за Мудрика 60 млн евро.
- В интервью Владе Седан Михаил Мудрик заявил, что хотел бы перейти в европейский клуб уже зимой.
- Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин убежден, что клубу удастся продать Мудрика за 100 млн евро.
- 16 ноября Мудрик заявил, что финансовые запросы "горняков" в 100 млн евро нереалистичны, и ставят "шлагбаум" для его трансфера в топчемпионат.
- 27 декабря "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по Михаилу Мудрику – лондонцы готовы заплатить за полузащитника 60 миллионов евро.
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