"Арсенал" оптимистично настроен относительно трансфера Мудрика, - Sky Sports

Об этом сообщает Sky Sports .

По информации источника, в "Арсенале" сохраняют оптимизм после того, как "Шахтер" отклонил первое предложение англичан. Скауты лондонцев уже долго следят за 21-летним украинцем и считают его "идеальным вариантом" для команды.

В Sky Sports также подчеркнули, что Мудрик рассматривается "Арсеналом" не прямой заменой для форварда Габриэла Жезуса, который сейчас травмирован.

В нынешнем сезоне 21-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.

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