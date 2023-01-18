Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "Арсенал" нашел дорогостоящую замену Мудрику

"Арсенал" нашел дорогостоящую замену Мудрику

18 января, 2023 среда
00:52
Спорт

Лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере французского футболиста Муссы Диаби

Об этом сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет.

Боссы лондонского "Арсенала" находятся в поисках вингера после того, как им не удалось оформить трансфер украинца Михаила Мудрика.

По информации источника, главным претендентом на замену Мудрику является 23-летний игрок "Байера" Мусса Диаби. Однако немцы не намерены сейчас продавать француза.

"Байер" готов выслушать предложения по Диаби летом. Немцы оценивают своего игрока в 100 млн. евро. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Германия
Читайте также:
Олексій Арестович
17 января, 2023 вторник
Арестович подал заявление об увольнении из ОП, его удовлетворили
Автор
16 января, 2023 понедельник
Путин теряет козырь, Россия "будет жечь" танки от Британии, министр Германии "ушла" из-за войны в Украине. Мировые СМИ об Украине 16 января
Євген Пригожин
17 января, 2023 вторник
ISW: Конфликт между Пригожиным и минобороной РФ усилился
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.93
    Покупка 39.93
    Продажа 40.62
  • EUR
    Покупка 42.13
    Продажа 43.12
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
18 января
00:56
В Румынию прибыл самолет-разведчик НАТО AWACS: будет мониторить военную активность России
00:37
Россияне обстреляли Сумщину, в течение дня – 37 прилетов
00:24
"Ливерпуль" обыграл "Вулвергемптон" и вышел в следующий раунд Кубка Англии
00:13
Запад должен предоставить Украине все оружие, с которым ее войско может справиться, - Урсула фон дер Ляен
00:04
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 января
2023, вторник
17 января
23:54
Россия не вторглась бы в Украину, будь последняя членом НАТО, – премьер Финляндии
23:45
Германия сможет передать Украине до 15 танков Leopard 2 в этом году, – СМИ
23:28
В Давосе лоббируем усиление глобального давления на государство-террориста, - Зеленский
23:26
"Леопардовая коалиция": Британия присоединится к Польше и странам Балтии, чтобы убедить Германию передать танки Украине, - Guardian
23:14
"Это будет одно решение": Зеленский рассказал, когда Европа будет окончательно освобождена от империализма
22:56
Украинских офицеров научат руководить Patriot через 10 недель, - Резников
22:45
Генри Киссинджер
"Идея нейтральной уже не имеет смысла": Киссинджер в Давосе признал уместность членства Украины в НАТО
22:43
Вагнеровец просит убежища в Норвегии, 3 млрд евро помощи Украине от ЕС и генерал США возле украинской границы. Мировые СМИ об Украине 17 января
22:28
Зеленский поблагодарил Нидерландов за намерение поставить Украине системы Patriot
22:16
Чтили жертв удара РФ по Днепру: полиция Москвы начала задержание возле памятника Леси Украинке
22:15
"Дефицит остается существенным": Киеву не хватает электроэнергии для перехода к отключениям по графику
22:04
Обновлено
В Нидерландах подтвердили предоставление Украине системы ПВО Patriot
21:39
Аналитика
Первыми в Украине будут танки Challenger 2, авиаучения в Беларуси, ситуация вокруг Соледара и Бахмута. Колонка Сергея Згурца
21:35
Премьер Италии Мелони вскоре посетит Украину, - Зеленский
20:50
Немецкая полиция второй раз за неделю задержала Грету Тунберг на экопротесте
20:16
Соратник Януковича, предавший Украину после аннексии Крыма, стал мэром российского Белгорода
20:04
Попросили у мира дальнобойные ракеты и ПВО: жители Днепра провели акцию возле разрушенной Россией многоэтажки
20:02
OPINION
Дерусификация: почему нельзя действовать радикально?
20:00
Обзор
Победные новости 328 дня войны: в Украине могут сформировать танковую бригаду из "Леопардов", наши военные прибыли в США для обучения на ЗРК Patriot
19:21
В России легализовали ЧВК Вагнера, несмотря на запрет на деятельность военизированных наемников
19:18
США
США ввели новые санкции против режима Лукашенко – визовые ограничения за "участие в подрыве демократии"
18:58
Генштаб: ВСУ уничтожили вражеский Су-25 и поразили ряд объектов, россияне нанесли 4 ракетных и 13 авиационных ударов
18:52
Медведчук – "подбитый летчик", который уже выполнил свою функцию и должен "уйти в закат", - анализ статьи кума Путина от ЦПД
18:39
Эксклюзив
В Крыму оккупанты разыскивают крымских татар, уклонившихся от службы в армии РФ, - член меджлиса Бариев
18:35
Путин внес законопроект об отмене договоров РФ с Советом Европы
18:23
Залужный в Польше впервые встретился со своим американским коллегой генералом Милли
18:09
OPINION
Про мир во всем мире и внешнем управлении
17:55
Разговоры об угрозе вторжения из Беларуси пытаются оттянуть ВСУ от фронта, - разведка
17:48
Президент Швейцарии об агрессии РФ: "Жестокое нападение на международное право"
17:47
Эксклюзив
У Беларуси нет скрытой мобилизации, однако там готовы раздавать повестки, - белорусский журналист Свердлов
17:46
"Русский военный корабль, иди на...": в Литве выбрали фразу 2022 года
17:46
Шмыгаль о последствиях ракетных ударов 14 января: поврежден 1 блок тепловой электростанции на востоке и 8 блоков ТЭЦ на западе
17:42
Украинские военные прибыли на базу армии США в Оклахоме для обучения на ЗРК Patriot
17:23
Обновлено
В Днепре завершили поисково-спасательные работы: погибли 45 человек, из них 6 детей, 39 человек спасли
17:23
Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: горсовет планирует выплатить каждой пострадавшей семье по 1 млн грн
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV