"Арсенал" нашел дорогостоящую замену Мудрику
Лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере французского футболиста Муссы Диаби
Об этом сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет.
Боссы лондонского "Арсенала" находятся в поисках вингера после того, как им не удалось оформить трансфер украинца Михаила Мудрика.
По информации источника, главным претендентом на замену Мудрику является 23-летний игрок "Байера" Мусса Диаби. Однако немцы не намерены сейчас продавать француза.
"Байер" готов выслушать предложения по Диаби летом. Немцы оценивают своего игрока в 100 млн. евро. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
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15 января Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.
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