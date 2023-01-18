"Арсенал" нашел дорогостоящую замену Мудрику

Об этом сообщает журналист Sky Sports Дармеш Шет.

Боссы лондонского "Арсенала" находятся в поисках вингера после того, как им не удалось оформить трансфер украинца Михаила Мудрика.

По информации источника, главным претендентом на замену Мудрику является 23-летний игрок "Байера" Мусса Диаби. Однако немцы не намерены сейчас продавать француза.

"Байер" готов выслушать предложения по Диаби летом. Немцы оценивают своего игрока в 100 млн. евро. В текущем сезоне полузащитник провел 15 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

15 января Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb