"Арсенал" начал переговоры с "Челси" по трансферу конкурента Мудрика
Нападающий лондонского "Челси" Кай Хаверц может продолжить карьеру в лондонском "Арсенале"
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, представители "Арсенала" провели положительный разговор с агентом Кая Хаверца. Теперь "канониры" начали процесс переговора с "Челси".
Кай Хаверц заинтересован в трансфере. "Челси" хочет получить за Хаверца примерно 75 млн фунтов, но "Арсенал" не готов платить такую сумму.
В прошлом сезоне 24-летний Хаверц провел 47 матчей, забил 9 голов и отдал 1 ассист.
Transfermarkt оценивает Кая Хаверца в 60 млн. евро. Немец является конкурентом Михаила Мудрика в атаке "Челси".
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- 2 июня Мудрик написал письмо и поблагодарил фанатов, которые сейчас его поддерживают.
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