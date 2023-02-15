Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч между "Арсеналом" и "Ман Сити" пройдет в Лондоне и начнется в 21:30. Вживую его покажет Setanta Sports.

Перед этой игрой Арсенал имеет 51 очков и возглавляет турнирную таблицу. "Манчестер Сити", который провел на игру больше лондонцев, отстает на 3 пункта и идет вторым.

За "Арсенал" выступает украинский футболист Александр Зинченко, перешедший в состав "пушкарей" летом 2022 года из "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне украинец сыграл за свою новую команду 18 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Чемпионат Англии

Матч 12-го тура

"Арсенал" - "Манчестер Сити"

15 февраля

Лондон, "Эмирейтс Стедиум"

Начало – 21:30

Прямая трансляция на Setanta Sports.