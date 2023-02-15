"Арсенал" - "Манчестер Сити": где смотреть матч между нынешним и бывшим клубами Зинченко
В среду, 15 февраля, "Арсенал" сыграет против "Манчестер Сити" в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч между "Арсеналом" и "Ман Сити" пройдет в Лондоне и начнется в 21:30. Вживую его покажет Setanta Sports.
Перед этой игрой Арсенал имеет 51 очков и возглавляет турнирную таблицу. "Манчестер Сити", который провел на игру больше лондонцев, отстает на 3 пункта и идет вторым.
За "Арсенал" выступает украинский футболист Александр Зинченко, перешедший в состав "пушкарей" летом 2022 года из "Манчестер Сити".
В нынешнем сезоне украинец сыграл за свою новую команду 18 матчей и отдал 1 результативную передачу.
Чемпионат Англии
Матч 12-го тура
"Арсенал" - "Манчестер Сити"
15 февраля
Лондон, "Эмирейтс Стедиум"
Начало – 21:30
Прямая трансляция на Setanta Sports.
- 27 января в 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" оказался сильнее "Арсенала".
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