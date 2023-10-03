Мы увидели реванш малороссия в интеллектуальном пространстве, выразительные проявления стокгольмского синдрома по определенным историческим вопросам, свою культурную изоляцию. Для соискателей убежища открылись границы в феврале 2022 года, но не для украинской культуры, над которой висит дамоклов меч всевидящего кремлевского глаза. Наше государство никогда не вкладывало денег в популяризацию украинской культуры и, похоже, при этой власти снова не будет. Как и сто лет назад, лишь отдельные национально-сознательные украинские предприниматели спасают наше наследие и заботятся о развитии культуры как могут, и помогают им единичные общественные активисты. Из года в год, несмотря на упреки, местные власти уклоняются, препятствуют, требуют откатов и позволяют разрушать все, что угодно от русел рек до зеленых насаждений, и, конечно же, памятников старины. Позорное молчание УГКЦ о вандализме по отношению к древним храмам уже изрядно подпортило ей имидж в глазах образованных верных с художественным вкусом. О сельском туризме можно забыть – совмещать аутентику с цивилизацией у нас не умели и не стремятся научиться.

Все это очень грустно, к отчаянию грустно, когда думаешь о потерянных 30 годах украинской государственности. Но вот 1 октября произошло очень символическое событие. В Добромиле открылся научно-просветительский центр. И не где-нибудь, а в восстановленном городском арсенале конца XVI в., уникальном сооружении, единственном в Украине, которое сохранилось по сей день. Как обращалась до сих пор с этим зданием городская администрация и все добромиляне – это еще тот трэш. Там хранили в пивной картофель и свеклу, в самом помещении разный хлам, не понимая, каким сокровищем владеют. Добромыльские мещане даже не знали, что это за руина торчит между костелом и школой-интернатом. Как-то зимой провалилась крыша на здании и ловкие дельцы уже потирали руки, ласо поглядывая на кусок земли в самом центре города. Есть у нас такая гнилая, коррумпированная и абсолютно бездействующая совковая организация, которая называется Общество охраны памятников истории и культуры. Это с их "легкой" руки уничтожают историческую часть Львова и других городов. На их совести и городской арсенал Добромиля – все, что осталось от Низкого замка. Недоставало несколько месяцев, чтобы арсенал разобрали, кирпич продали и на том месте построили очередной генделик или отель. Спасение неожиданно пришло от уроженца Добромиля, бизнесмена, ученого и полковника Андрея Пушака, который прекратил разрушение, накрыл арсенал крышей, а затем надстроил террасу с галереей, как было прежде. За свой счет. Еще два года назад перед войной в Арсенале начали проходить выставки, презентации книг, а 1 октября этого года открылась терраса с галереей вокруг, где прошли сразу три презентации книг. Вскоре заработает библиотека, и здесь могут проводиться научные конференции, семинары, культурно-просветительские мероприятия для детей. Почти все исторические сооружения Добромиля в плачевном состоянии, не говорю уже о Высоком замке Гербуртов в селе Тарнава, куда съезжаются туристы со всей Украины. Там же и роют черные копатели, даже не прячась. В Украине полностью уничтожена археология как наука. Государство не выделяет никаких средств, и если где-то ведутся раскопки, то на грантовые деньги или копейки из местных бюджетов. А кому интересна, кроме украинцев, история Украины? Отразить у нас любое желание знать собственную историю – этим занимаются у нас министерства образования и культуры. В этом состоит их "миссия" - вырастить существ, не задающих неудобных вопросов и которым достаточно примитивных развлечений. А так называемая интеллектуальная и творческая элита пусть уже будет малым числом, но только полностью приручена, контролируется и денационализирована. Такое будущее нам готовят. Если не сопротивляться, то мы через 10 лет окажемся в банановой республике или тоталитарном государстве. Не знаю, что ужаснее.

Следовательно, нужно делать ставку на села, небольшие города, куда не уходят грандиозные планы саботажников и врагов. Провинция уже не раз спасала украинскую культуру от поглощения империями, и сейчас ей очень тяжело. Отменены уроки краеведения, уроки истории Украины сведены к критическому минимуму. И здесь пригодится городской арсенал Добромиля, состоящий из трех уровней – подземелье служит сейчас укрытием, основное здание предназначено для музея и выставок, а терраса будет служить местом для культурных мероприятий и библиотекой, где будут и детские книги. Ибо именно на детей вся надежда. Их можно воспитать патриотами своего государства.

Собственно, арсенал в XXI веке снова будет выполнять свое предназначение – здесь будет храниться самое совершенное оружие всех времен – мечи духовные. Патрону Добромиля Яну Счастному Гербурту (1567-1616) это понравилось бы. Он был одним из самых образованных людей своего времени и патриотом родного края, благодаря чему этот край процветал, хотя сам староста мостиский и вишенский обнищал и в конце концов ушел из жизни в великой печали, потому что повсюду наталкивался на враждебность центральной власти и саботаж местной шляхты.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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