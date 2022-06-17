"Арсенал исчерпан": Словения передала Украине 35 БМП и автоматы
Словения передала Украине амуницию, автоматы Калашникова и 35 боевых машин пехоты
Об этом сообщил министр обороны Словении Марьян Шарец, сообщает Милитарный со ссылкой на издание Rtvslo .
По его словам, поставка оружия еще продолжается.
Шарец указал, что Словения исчерпала арсенал, который может передать Украине.
Вместе с тем, государство продолжит помогать Украине. Речь идет о разминировании, а также обучении, которое Силы обороны могут пройти там.
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