Об этом сообщил министр обороны Словении Марьян Шарец, сообщает Милитарный со ссылкой на издание Rtvslo .

По его словам, поставка оружия еще продолжается.

Шарец указал, что Словения исчерпала арсенал, который может передать Украине.

Вместе с тем, государство продолжит помогать Украине. Речь идет о разминировании, а также обучении, которое Силы обороны могут пройти там.