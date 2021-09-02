"АрселорМиттал Кривой Рог" просит премьера Шмыгаля вмешаться и не допустить повышения цен на электроэнергию
Генеральный директор ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобарди обратился с письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором предприятие просит вмешаться в ситуацию с повышением тарифов на электроэнергию и не допустить их значительного роста
"В последнее время наблюдается значительный рост цены РДН, на основе которых формируется цена закупки электроэнергии для обеспечения производства. В течение 27 дней августа 2021 года базовая цена повысилась на 688 грн / МВт.ч (с 1284 грн / МВт.ч в июле до 1972 грн / МВт.ч в августе). Увеличение тарифов на электроэнергию приведет к увеличению дополнительных расходов около 210 млн грн за август 2021 года.
Повышение тарифов на поставку электроэнергии увеличит себестоимость продукции, снизит ее конкуренцию на мировых рынках, может привести к уменьшению объемов производства металлургической продукции и осложнит экономическое положение предприятия в целом.
Считаем, что такая ситуация не имеет права на существование и поэтому обращаемся к Вам с просьбой вмешаться и способствовать принятию мер по недопущению такой значительной волатильности цен РДН. Просим поддержать стабильность работы нашего предприятия и всей металлургической промышленности в целом по Украине ", - говорится в письме.
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