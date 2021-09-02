"АрселорМиттал Кривой Рог" просит премьера Шмыгаля вмешаться и не допустить повышения цен на электроэнергию

"В последнее время наблюдается значительный рост цены РДН, на основе которых формируется цена закупки электроэнергии для обеспечения производства. В течение 27 дней августа 2021 года базовая цена повысилась на 688 грн / МВт.ч (с 1284 грн / МВт.ч в июле до 1972 грн / МВт.ч в августе). Увеличение тарифов на электроэнергию приведет к увеличению дополнительных расходов около 210 млн грн за август 2021 года.



Повышение тарифов на поставку электроэнергии увеличит себестоимость продукции, снизит ее конкуренцию на мировых рынках, может привести к уменьшению объемов производства металлургической продукции и осложнит экономическое положение предприятия в целом.



Считаем, что такая ситуация не имеет права на существование и поэтому обращаемся к Вам с просьбой вмешаться и способствовать принятию мер по недопущению такой значительной волатильности цен РДН. Просим поддержать стабильность работы нашего предприятия и всей металлургической промышленности в целом по Украине ", - говорится в письме.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb