Ароматерапия на каждый день: топ-7 биохаков для хорошего самочувствия

Взрослея, мы передаем управление рациональному сознанию, но влияние запахов на здоровье тела и души ничуть не ослабевает. Изучайте основы ароматерапии и прокачивайте внутренние ресурсы силой обоняния для активной и наполненной жизни!

Как работает ароматерапия

Ароматерапия – широко востребованное направление вспомогательной медицины, применяющее эфирные масла растений в лечебных целях. Пару капель снадобья растирают в ладонях или применяют ингалятор, бонг или диффузор для вдыхания целебных испарений. Разнообразие клинических эффектов объясняется высокой плотностью функциональных связей между обонятельным центром и лимбической системой.

Передача возбуждения от обонятельных луковиц к лимбическим структурам активизирует выработку нейромедиаторов и нейропептидов, участвующих в защитно-приспособительных реакциях, которые помогают организму справляться со стрессом, инфекциями и внутренними заболеваниями. Композиции из натуральных эфирных масел обладают широким спектром оздоровительного действия:

• снижение уровня адреналина и кортизола;

• нормализация давления и сердечного ритма;

• улучшение церебрального и коронарного кровоснабжения;

• поддержка и активация иммунитета;

• купирование острого и хронического воспаления;

• ускоренное заживление ран;

• борьба с бессонницей;

• насыщение крови кислородом;

• повышение выносливости;

• стимуляция исполнительских и когнитивных функций.

Топ-7 душистых рецептов для красоты и здоровья

Ароматерапия эффективна при заболеваниях с выраженным психосоматическим компонентом и помогает бороться с нездоровыми привычками. На всякий случай запомните семь несложных арома-композиций для решения распространенных проблем здоровья:

Если мигрень застала вас врасплох, вдыхайте ароматы мяты, розмарина и сандала, а для снятия спазма сосудов втирайте в виски масло ментола и эвкалипта. Для улучшения сна положите под подушку полотняный мешочек с высушенными цветками лаванды и шалфея. В сезон простуд распыляйте в помещении эфирные масла пихты, можжевельника, кипариса, гвоздики, эвкалипта и чайного дерева для обеззараживания воздуха и укрепления иммунитета. Используйте "съедобные" ароматы для контроля веса. Запахи ванили, корицы, какао, мускатного ореха и кардамона отвлекают от навязчивых мыслей о внеплановых перекусах и запретных сладостях. Для снятия заложенности носа смешайте масло апельсина и ладана в равных пропорциях, а микс масел ментола и розмарина унимает боль в горле и способствует очищению бронхов. При борьбе с никотиновой зависимостью вдыхайте ароматы дягиля и черного перца, как только рука потянется за сигаретой, и табак перестанет возбуждать воображение. Точечное нанесение масла лавра и орегано избавит вас от прыщиков и высыпаний на лице и спине. Премиум оборудование для ароматерапии

Эфирные масла вводятся в организм через дыхательные пути (вдыхание или ингаляция) и кожу (массаж, ванны, компрессы). Для мягкого пролонгированного воздействия в помещении зажигают арома-лампу или распыляют масляные бленды через диффузор. Однако лучшие результаты достигаются при ингаляциях, обеспечивающих длительную экспозицию активных начал в высоких концентрациях.

Био-активные ингредиенты также извлекают из сухих смесей, используя бонг вместо ингалятора. Дым, насыщенный парами арома-масел, очищается от вредных примесей посредством водной фильтрации. Действующие вещества стремительно всасываются слизистыми оболочками органов дыхания и сразу поступают в кровь, вызывая быстрое облегчение.

Модные дизайнерские бонги из магазина Дуда превосходно смотрятся в интерьере и не вызывают неприятных ассоциаций с медицинской темой. Представьте себя беззаботным юным хиппи и наслаждайтесь утонченной игрой ароматов в тающих струйках дыма: чем меньше мыслей о недомогании, тем скорее вернется здоровье и сила!