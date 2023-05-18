Армянский производитель алкогольных напитков Ararat уходит с российского рынка

О прекращении экспорта в Россию сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян, передает Интерфакс.

"Официальную информацию я пока не получил, но, кажется, это уже решено, что Yerevan Brandy Company прекратит экспорт в Россию", - сказал Керобян на заседании комиссии парламента Армении по экономическим вопросам в четверг.

Продолжение экспорта, по словам чиновника, может создать проблемы с закупкой винограда у фермеров.

Издание отмечает, что более 80% сбыта Ереванского коньячного завода приходилось на Россию.

В портфеле компании, включая виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet, бренди Ararat.