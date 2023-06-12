Армянский лаваш на воде. Рецепт

Подрыв Каховской дамбы: оккупанты готовили теракт раньше – от нескольких недель до месяца

Даже уже Лукашенко знает, куда будут лететь американские "томагавки" в случае ответа НАТО на применение РФ ядерного оружия, - польский политик Чех