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Армянский лаваш на воде. Рецепт
Сегодня предлагаем рецепт вкусного армянского лаваша на воде. Его можно есть вместо хлеба или совмещать с приготовлением других блюд. Например, лаваш отлично подойдет для приготовления домашней шаурмы или рыбных/мясных/овощных роллов
Ингредиенты:
- 150 мл горячей воды
- 5 г соли
- 30 мл растительного масла
- 250 г пшеничной муки
Рецепт приготовления армянского лаваша
- Наливаем горячую воду в удобную глубокую миску
- Добавляем немного соли
- Хорошо все перемешиваем
- Далее добавляем растительное масло
- Небольшими частями добавляем муку
- Замешиваем тесто для лаваша сначала ложкой, а дальше – руками
- Готовое тесто перекладываем в пищевой пакет
- Оставляем его отстояться при комнатной температуре на один час
- Разделяем тесто на кусочки по 100 г
- Рабочую поверхность стола посыпаем мукой
- С помощью скалки раскатываем пласт по диаметру нашей сковородки
- Раскатываем сразу все лепешки, ведь процесс приготовления быстрый
- С каждой лепешки убираем лишнюю муку
- Лаваш обжариваем с двух сторон на сковороде без масла
- Во время обжарки (когда тесто начинает подниматься) – слегка сбрызгиваем его водой
- Обжаренные лаваши вынимаем и кладем их на чистое полотенце, сбрызгиваем водой, накрываем полотенцем
- Оставляем настояться на полчаса
- Наши лаваши готовы
Приятного аппетита!
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