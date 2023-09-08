Армянская полиция задержала двух пророссийских пропагандистов

Об этом сообщил спикер Следственного комитета Армении Гор Абраамян, пишет "Радио Свобода".

Пророссийских пропагандистов Мика Бадаляна и Ашота Геворкяна подозревают в незаконном обращении оружия. Журналист и блоггер были задержаны 6-7 сентября в Сюникской области. Всего в этом деле задержаны семь человек.

Посольство России в Армении уже отреагировало на ситуацию и заявило, что планирует прояснить обстоятельства произошедшего и следит за развитием ситуации.

Государственная российская медиагруппа "Россия Сегодня", в которую входит "Sputnik Армения", сообщила, что следит за задержанием Геворкяна.

"Возможные провокации, нацеленные на подрыв дружбы между братскими народами России и Армении, должны быть немедленно остановлены", – говорится в заявлении пропагандистов.