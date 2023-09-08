Армянская полиция задержала двух пророссийских пропагандистов
В Армении задержали блогера Мика Бадаляна и журналиста "Sputnik Армения" Ашота Геворкяна
Об этом сообщил спикер Следственного комитета Армении Гор Абраамян, пишет "Радио Свобода".
Пророссийских пропагандистов Мика Бадаляна и Ашота Геворкяна подозревают в незаконном обращении оружия. Журналист и блоггер были задержаны 6-7 сентября в Сюникской области. Всего в этом деле задержаны семь человек.
Посольство России в Армении уже отреагировало на ситуацию и заявило, что планирует прояснить обстоятельства произошедшего и следит за развитием ситуации.
Государственная российская медиагруппа "Россия Сегодня", в которую входит "Sputnik Армения", сообщила, что следит за задержанием Геворкяна.
"Возможные провокации, нацеленные на подрыв дружбы между братскими народами России и Армении, должны быть немедленно остановлены", – говорится в заявлении пропагандистов.
- 7 сентября глава Европейской партии Армении Тигран Хзмалян отметил, что впервые за 200 лет Армения меняет свой политический курс – страна завершает свои отношения с российской империей.
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