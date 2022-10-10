ArmUkraineNow: в мире люди массово выходят на акции поддержки Украины

Об этом сообщают в соцсетях активисты.

В частности, более 1000 человек собрались в Вене, чтобы поддержать Украину и сказать, что Россия – страна-террорист.

Также многочисленные митинги прошли в Польше, участники которого требовали оружие для Украины, в том числе системы противовоздушной обороны.

Большим количеством видео и фото протестов в разных странах делится также украинский блогер Игорь Лаченков.

"Португалия, Германия, Польша, Италия. Мне присылают видео из всех городов и стран. Украинцы вы самая мощная сила и единство", – пишет он.

Кроме того, в ряде городов США будут проходить акции Open umbrellas over Ukraine.

"После массированного обстрела Украины сегодня утром активисты всего мира протестуют против российского терроризма и призывают западные страны закрыть небо над Украиной", – объясняют организаторы и отмечают, что акции будут распространяться и на другие страны мира.

Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере, 5 человек погибли.

Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.

Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электричества, по Франковщине , в Тернопольской области сработало ПВО.

Еще 15 ракет атаковали Львовскую область, часть из них сбила ПВО.

Также пострадали многие другие области и города Украины. Во многих из них из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью.

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