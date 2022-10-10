ArmUkraineNow: в мире люди массово выходят на акции поддержки Украины
В течение всего понедельника 10 октября в разных странах мира люди массово выходят с призывами предоставить Украине оружие и признать Россию страной-террористом.
Об этом сообщают в соцсетях активисты.
В частности, более 1000 человек собрались в Вене, чтобы поддержать Украину и сказать, что Россия – страна-террорист.
Также многочисленные митинги прошли в Польше, участники которого требовали оружие для Украины, в том числе системы противовоздушной обороны.
Большим количеством видео и фото протестов в разных странах делится также украинский блогер Игорь Лаченков.
"Португалия, Германия, Польша, Италия. Мне присылают видео из всех городов и стран. Украинцы вы самая мощная сила и единство", – пишет он.
Кроме того, в ряде городов США будут проходить акции Open umbrellas over Ukraine.
"После массированного обстрела Украины сегодня утром активисты всего мира протестуют против российского терроризма и призывают западные страны закрыть небо над Украиной", – объясняют организаторы и отмечают, что акции будут распространяться и на другие страны мира.
- Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере, 5 человек погибли.
- Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.
- Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электричества, по Франковщине , в Тернопольской области сработало ПВО.
- Еще 15 ракет атаковали Львовскую область, часть из них сбила ПВО.
- Также пострадали многие другие области и города Украины. Во многих из них из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.24
Покупка 40.24Продажа 41.13
-
EUR
Покупка 38.79Продажа 39.94
- Актуальное
- Важное