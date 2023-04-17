"ARMOR FEST": во Львове пройдет благотворительный фестиваль, поддерживающий женщин на фронте

Кроме сбора, фестиваль Armor Fest стремится объединить украинцев, современных артистов и привлечь молодые амбициозные бренды, укрепляющие культурное развитие Украины. За один день на одной локации можно увидеть 8 звездных артистов, 5 диджеев и более 10 художников, перформансы, выставки. Для этого организаторы фестиваля создали четыре локации – четыре разных сцены, четыре философии. На главной площадке "Лютня" (сочетание современной и архаической) будут петь любимые украинские артисты: Data Molfar, Макс Пташник, OY Sound System, Bahroma. Хедлайнер фестиваля – главный сюрприз мероприятия. Концентрация художественного сообщества – андеграунд сцена by GRVGRV, где можно стать творцом современного украинского искусства. Уникальная коллекция отечественных брендов будет сосредоточена на Charity Market Place – мерч, винил, а также возможность вместе с художником создать шопер для себя с помощью специальной техники.

Идея мероприятия принадлежит волонтерам движения " Veteranka ": Виктория Родько - финалистка Нацотбора "Евровидения-2022", солистка группы OY Sound System, Татьяна Чухрай - маркетолог, агент группы: "Как и многие другие сильные украинцы, мы продолжаем делать то, что умеем лучше всего , — делаем классную музыку и делимся ею с миром. Потому что даже в самые сложные времена искусство лечит души, мотивирует и объединяет".

Также во время мероприятия пройдет запись шоу Эбаут, где объединятся мужской и женский составы - Ярослава Кравченко, Екатерина Мотрич, Игорь Донских и Влад Болсунов, чтобы раскрыть наиболее табуированные темы нашего общества.

При покупке билета вы автоматически донатите стоимость на сбор и поддерживаете женщин на фронте. Билеты можно приобрести уже сейчас по ссылке .

КОГДА: 21 апреля, 13:00-22:00.

ГДЕ: !FESTrepublic, г. Львов, ул. Старознесенская, 24-26 .

Более подробная программа с перечнем всех артистов

По поводу аккредитации журналистов на фестиваль, регистрация:

+380665684032 watsАpp - Елена, PR VETERANKA

Телефон организаторов фестиваля: +380935191622 Татьяна, +380637510926 Виктория

Справка:

Движение "Veteranka" — первое и единственное сообщество женщин с военным опытом, насчитывающее около тысячи ветеранок и новобранок Украины, проактивных гражданских женщин-волонтеров, которые поддерживают друг друга. Организация занимается защитой прав, равных возможностей для военнослужащих в армии.

С 24 февраля часть ветеранок вернулась на войну, а другая часть сформировала крепкий тыл. К организации присоединилось большое количество гражданских волонтеров, неустанно помогающих стране в штабе быстрого реагирования.

На мероприятии будет возможность взять интервью у ветеранки, участницы боевых действий, соучредительницы VETERANKA Екатерины Прыймак.