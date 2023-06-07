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Армию РФ ожидает разгром в Украине, - военный эксперт Свитан

7 июня, 2023 среда
22:25
Война с Россией

Военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что армия России находится под ударом украинских войск и впереди ее ожидает разгром и уничтожение

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"У русских уже вообще нет планов по Украине. Военное руководство российской армии уже имеет понимание того, что они эту войну проиграли полностью. Они сейчас имеют задачу с меньшими потерями выйти из войны и из Украины. Как-то сохранить армию, потому что вся боеспособная армия РФ сейчас находится на территории Украины. Они даже не могут решить вопрос с Белгородом, бросая туда неподготовленных солдат. А снять боевые части с нашего фронта, у россиян просто нет возможности", - отметил Свитан.

По словам военного эксперта, армия РФ находится под ударом украинских войск и впереди ее ожидает разгром и уничтожение.

"Военное руководство России не понимает, каким образом можно выйти из Украины без указания политического руководства. И армия РФ становится заложником, ей приходится гибнуть на территории Украины. А что делать с Крымом российские военные вообще не понимают. Решить вопрос по обороне Крыма россияне просто не смогут. Уже сейчас принимаются меры, связанные с передислокацией ЧФ России. Оккупанты начинают плавно выходить из Крыма", - подчеркнул Свитан.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что уничтожение россиянами Каховского водохранилища свидетельствует, что кафиры осознали неизбежную потерю временно оккупированного Крыма.
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