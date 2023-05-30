Армию дронов усилили 500 FPV-беспилотников "Пегас": чем они ценны

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram.

"500 FPV-дронов "Пегас" от украинской блокчейн-компании Everstake усилили Армию дронов", – написал Федоров.

Также по информации министра, беспилотники распределили между 13 подразделениями Сил обороны.

"Часть из них уже уничтожила десятки вражеских объектов", – сообщил Федоров.

Министр добавил, что FPV-дроны – конкурентное преимущество на поле боя. Они настигают и уничтожают почти любую цель. А самое главное – сохраняют жизнь воинов, которые видят все шаги россиян, находясь в укрытии.