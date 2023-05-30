Армию дронов усилили 500 FPV-беспилотников "Пегас": чем они ценны
Армия дронов Сил обороны Украины получила 500 FPV-беспилотников "Пегас", они уже уничтожают враждебные цели
Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в telegram.
"500 FPV-дронов "Пегас" от украинской блокчейн-компании Everstake усилили Армию дронов", – написал Федоров.
Также по информации министра, беспилотники распределили между 13 подразделениями Сил обороны.
"Часть из них уже уничтожила десятки вражеских объектов", – сообщил Федоров.
Министр добавил, что FPV-дроны – конкурентное преимущество на поле боя. Они настигают и уничтожают почти любую цель. А самое главное – сохраняют жизнь воинов, которые видят все шаги россиян, находясь в укрытии.
- По состоянию на 31 декабря 2022 г. в рамках проекта Армия дронов приобретено было 1577 беспилотников, 928 уже на фронте.
- В течение 9 месяцев Армия дронов в рамках проекта UNITED24 законтрактовала 3200 комплексов БПЛА более чем на 4 млрд грн. Более 7 тыс. военных также прошли обучение операторов.
- Армия дронов пополнилась двумя мощными украинскими комплексами Raybird-3, преодолевающими до 2500 километров и имеющими иммунитет к средствам радиоэлектронной борьбы.
- Украинским разведчикам передали в Донецкую область еще 12 беспилотных летательных аппаратов SKIF и STEN-2 из Армии дронов.
- По состоянию на 8 мая Армия дронов пополнилась еще восьмью новыми ударными ротами и FPV-коптерами, а также пикапами для них.
- 9 мая сообщалось, что за год "Армия дронов" доставила украинским военным на фронт 2124 беспилотника.
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