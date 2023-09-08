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Армию дронов пополнили 3 тыс. операторов БПЛА

8 сентября, 2023 пятница
10:56
Война с Россией

За июль 3 354 операторов БПЛА завершили обучение и присоединились к Армии дронов на фронте

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Бойцы прошли теоретическую и практическую подготовку, во время которой научились управлять разведывательными коптерами, FPV-дронами и самолетами-бомберами.

Операторы успешно сдали экзамен, поэтому уже готовы использовать свои навыки для поражения вражеской российской техники на фронте.

Министр сообщил, что сейчас идет второй этап подготовки операторов БПЛА. Во время первого подготовили 10 тыс. профессиональных операторов, а в июне запустили второй, за который должны пройти обучение еще 10 тыс. бойцов.

В настоящее время к Армии дронов присоединились 5 специальных школ, обучающих операторов "быть незаметными в самых горячих местах, вести разведку и попадать в цель".

"Обучение - топ-приоритет Армии дронов. Только профессиональные операторы могут эффективно использовать функционал дрона для разведки, корректировки артиллерии и поражения техники россиян. Продолжаем работать, чтобы воины имели больше дронов и умели качественно ими управлять", - написал Михаил Федоров.

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Украина
Технологии
безпілотник
Контрнаступление ЗСУ
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