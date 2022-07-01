Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"

"Если Лукашенко решит вступить в войну против Украины, это спровоцирует массовые протесты в Беларуси. Поскольку нужно понимать, что режим Лукашенко сейчас держится исключительно на репрессиях, а не на поддержке белорусов. Поэтому любой кризис, который может начаться в Беларуси, может привести к массовым протестам. Это может начаться после того, как начнут действовать экономические санкции или диктатор Лукашенко решит вступить в войну против Украины", - пояснила Радина.

Радина отметила, что Лукашенко и Путин прекрасно понимают, что вступление Беларуси в войну против Украины белорусы воспримут негативно.

"Лукашенко и Путин это прекрасно понимают, поэтому и не спешат привлекать белорусскую армию против Украины. Я уверена, что если Лукашенко отдаст приказ пересечь границу Украины, то большинство военнослужащих Беларуси будут сдаваться в плен и многие белорусы просто вернутся домой в цинковых гробах, что также может спровоцировать массовые протесты в белорусском обществе", – добавила Радина.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне в Украине.

28 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык сообщил, что до шести батальонов белорусских войск размещены на границе с Украиной в Гомельской и Брестской областях

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