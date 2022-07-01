Армию Беларуси в Украине ждет плен или цинковые гробы, - белорусская журналистка Радина
Белорусская журналистка Наталья Радина убеждена, что в случае вступления Беларуси в войну против Украины большинство белорусских военнослужащих будут сдаваться в плен или погибнут
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо"
"Если Лукашенко решит вступить в войну против Украины, это спровоцирует массовые протесты в Беларуси. Поскольку нужно понимать, что режим Лукашенко сейчас держится исключительно на репрессиях, а не на поддержке белорусов. Поэтому любой кризис, который может начаться в Беларуси, может привести к массовым протестам. Это может начаться после того, как начнут действовать экономические санкции или диктатор Лукашенко решит вступить в войну против Украины", - пояснила Радина.
Радина отметила, что Лукашенко и Путин прекрасно понимают, что вступление Беларуси в войну против Украины белорусы воспримут негативно.
"Лукашенко и Путин это прекрасно понимают, поэтому и не спешат привлекать белорусскую армию против Украины. Я уверена, что если Лукашенко отдаст приказ пересечь границу Украины, то большинство военнослужащих Беларуси будут сдаваться в плен и многие белорусы просто вернутся домой в цинковых гробах, что также может спровоцировать массовые протесты в белорусском обществе", – добавила Радина.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне в Украине.
- 28 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык сообщил, что до шести батальонов белорусских войск размещены на границе с Украиной в Гомельской и Брестской областях
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.47
Покупка 34.47Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное