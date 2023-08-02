Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

По его словам, в Беларуси выросло количество вагнеровцев, но, с военной точки зрения, этот потенциал не угрожает Украине или НАТО. ВС РБ насчитывают 20 тыс. личного состава. Также в стране находится до 10 тыс. вагнеровцев.

"Без значительного количества бронетанкового оружия, артиллерии и т.п. эту мощность, скорее всего, могут использовать для гибридных провокативных действий, что уже происходит на границе с Польшей, когда были сообщения о попытке прорваться через него. Гибридные подходы будут основываться на действиях Беларуси и ПВК Вагнера" – заметил Сергей Згурец.

Как белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши

Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило , что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи якобы во время учений.

Об инциденте сообщили НАТО. Также в МИД Польши должны были вызвать временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.

В то же время министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств возле белорусской границы".