Армию Беларуси и вагнеровцев могут использовать для провокаций, - Згурец
ВС Беларуси и вагнеровцы не угрожают Украине и НАТО, но они могут совершать провокации
Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.
По его словам, в Беларуси выросло количество вагнеровцев, но, с военной точки зрения, этот потенциал не угрожает Украине или НАТО. ВС РБ насчитывают 20 тыс. личного состава. Также в стране находится до 10 тыс. вагнеровцев.
"Без значительного количества бронетанкового оружия, артиллерии и т.п. эту мощность, скорее всего, могут использовать для гибридных провокативных действий, что уже происходит на границе с Польшей, когда были сообщения о попытке прорваться через него. Гибридные подходы будут основываться на действиях Беларуси и ПВК Вагнера" – заметил Сергей Згурец.
Как белорусские вертолеты нарушили воздушное пространство Польши
Министерство обороны Польши 1 августа подтвердило , что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны в районе Беловежи якобы во время учений.
Об инциденте сообщили НАТО. Также в МИД Польши должны были вызвать временного поверенного в делах Беларуси для объяснений.
В то же время министерство обороны Беларуси открестилось от заявлений польской стороны, заявив, что утверждения о нарушении воздушного пространства Польши нужны Варшаве для "очередного оправдания наращивания сил и средств возле белорусской границы".
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