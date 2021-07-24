Армия Украины получит от США в 12 раз меньше, чем армия Афганистана - Андрей Белецкий

В первом случае речь идет о $ 3,3 млрд, во втором - о $ 255 млн. На это обращает внимание политик и военный, основатель и первый командир добровольческого полка "Азов" Андрей Белецкий, информирует Еспресо.TV .



"И это при том, что Украина борется против ядерной РФ, а ее прокси на Донбассе имеют на вооружении тяжелую артиллерию, танковые подразделения, современные средства РЭБ, авиаразведку и имеют доступ к российской спутниковой разведке. Армия Афганистана же воюет с нерегулярными отрядами людей в сандалиях", - отметил Белецкий в статье , опубликованной сегодня, 24 июля 2021, на его официальном телеграмм-канале.



"Не по заявлениям, а по фактам и цифрам военной помощи можно реально понять, кто кому союзник и как лидеры западного мира расставляют свои геополитические приоритеты. Украинская власть и политики должны сбросить розовые очки наивного еврооптимизма", - отметил он.



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По словам Андрея Белецкого, на сегодняшний день Украина находится фактически один на один с российским врагом и всеми своими проблемами.



"Наши реальные партнеры - Польша, Литва, Латвия, Эстония - к сожалению, не имеют таких финансовых и милитаристских ресурсов для значительной помощи Украине. Коллективный Запад не хочет и не будет воевать за Украину или хотя бы предоставлять нам поддержку на уровне Афганистана или Ирака. Нас будут кормить уверениями, гарантиями и финансовыми объедками с барского стола. Мы должны принять эту жесткую истину и становиться сильнее каждый день. Иначе, рано или поздно, нас ждет очень болезненное столкновение с реальностью, которую Украина, как государство, может и не пережить ", - считает Белецкий.



Как отмечает политик, мы не должны повторить исторические ошибки столетней давности, когда Директория УНР вместо активных действий по борьбе с красной Москвой и укрепления обороноспособности упустила критически важное время на ожидание помощи от Антанты и ведение пустых переговоров с ее представителями. Как следствие, 1921 год стал последним в истории УНР.



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"Геополитические реалии сегодня, как и всегда, диктуют свой закон: каждый народ сам борется за свое будущее. Запад не стал защищать Украину 100 лет назад, не стал защищать в 2014 году, не станет и сегодня. Только от нас зависит будущее существование Украинского государства. И мы все должны осознать эту ответственность ", - заключает Андрей Белецкий.

Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана и теперь будут помогать сектору безопасности этой стране прежде всего материально .

6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане.



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