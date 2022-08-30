Об этом сообщает издание Focus Taiwan.

По информации командования обороны Цзиньмэнь, начиная с 16:23 зафиксировали три беспилотных летательных аппарата, пролетавших над островом Дадан, островом Эрдан и островом Ши.

В 17:59 китайские беспилотники снова вошли в воздушное пространство над водами острова Эрдан.

Тайваньские военные произвели оборонительные выстрелы и БПЛА вернулись в направлении китайского порта Сямэнь.

Это был первый случай, когда армия заявила об открытии огня в сторону китайского беспилотника. Командование обороны описало свою четырехэтапную процедуру реагирования на встречи с беспилотниками: запуск упреждающих сигнальных ракет, сообщения о вторжении, изгнании беспилотника и его ущерб.

30 августа появилось сообщение, что тайваньские солдаты сражаются против китайских беспилотников камнями.

6 августа Тайвань использовал сигнальные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, пролетавшие над его отдаленными островами.

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