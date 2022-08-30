Армия Тайваня впервые открыла огонь по китайским беспилотникам
Китайские беспилотники вошли в воздушное пространство округа Цзиньмэнь, в ответ Тайвань открыл огонь
Об этом сообщает издание Focus Taiwan.
По информации командования обороны Цзиньмэнь, начиная с 16:23 зафиксировали три беспилотных летательных аппарата, пролетавших над островом Дадан, островом Эрдан и островом Ши.
В 17:59 китайские беспилотники снова вошли в воздушное пространство над водами острова Эрдан.
Тайваньские военные произвели оборонительные выстрелы и БПЛА вернулись в направлении китайского порта Сямэнь.
Это был первый случай, когда армия заявила об открытии огня в сторону китайского беспилотника. Командование обороны описало свою четырехэтапную процедуру реагирования на встречи с беспилотниками: запуск упреждающих сигнальных ракет, сообщения о вторжении, изгнании беспилотника и его ущерб.
- 30 августа появилось сообщение, что тайваньские солдаты сражаются против китайских беспилотников камнями.
- 6 августа Тайвань использовал сигнальные ракеты, чтобы предупредить беспилотники, пролетавшие над его отдаленными островами.
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