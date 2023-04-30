Армия Судана не пустила около сотни британцев на последний эвакуационный рейс, - The Guardian
Около сотни граждан Великобритании, вероятно, все еще остаются в Судане, поскольку армия страны не пустила их на последний эвакуационный рейс
Об этом информирует The Guardian .
Великобритания уже эвакуировала 1888 своих граждан на 21 рейсе. Однако в настоящее время около 100 человек все еще остаются в Судане, хотя должны были улетать 29 апреля в 18:00. Причиной является то, что армия Судана не предоставила им разрешение на проезд по необходимому маршруту.
По словам члена парламента Великобритании Алисии Кернс, армия Судана мешает гражданам пересекать Хартум, из-за чего они не могут попасть на эвакуационный рейс.
"Я думаю, нам нужно изучить это и посмотреть, есть ли в этом хоть какая-то правда. Если это так, у вас есть британские граждане, которые застряли и не могут добраться до эвакуации", - сказала Кэрнс.
- Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
- На 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителя.
- 24 апреля сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины держит на особом контроле вопросы обеспечения безопасности украинских граждан в Судане. Уже 25 апреля Главное управление разведки по координации с Офисом президента Украины и Министерство иностранных дел провело успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан из столицы Судана.
- Несмотря на договоренности о временном прекращении огня, на некоторых участках в Судане возобновились боевые действия.
- 25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.
- 28 апреля Силы быстрого реагирования (RSF) и вооруженные силы Судана договорились с пятницы продлить перемирие еще на 72 часа.
- 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности.
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