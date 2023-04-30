Армия Судана не пустила около сотни британцев на последний эвакуационный рейс, - The Guardian

Об этом информирует The Guardian .

Великобритания уже эвакуировала 1888 своих граждан на 21 рейсе. Однако в настоящее время около 100 человек все еще остаются в Судане, хотя должны были улетать 29 апреля в 18:00. Причиной является то, что армия Судана не предоставила им разрешение на проезд по необходимому маршруту.

По словам члена парламента Великобритании Алисии Кернс, армия Судана мешает гражданам пересекать Хартум, из-за чего они не могут попасть на эвакуационный рейс.

"Я думаю, нам нужно изучить это и посмотреть, есть ли в этом хоть какая-то правда. Если это так, у вас есть британские граждане, которые застряли и не могут добраться до эвакуации", - сказала Кэрнс.