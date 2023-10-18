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"Армия США считает их поштучно": военный эксперт Дикий о количестве ракет Atacms

18 октября, 2023 среда
21:12
Война с Россией

Военный эксперт Евгений Дикий считает, что из-за небольших запасов ракет Atacms США не смогут поставлять большое количество этого вооружения Украине

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"США еще не производят ракеты на 600 км, которые придут на смену Atacms. Эти ракеты должны заменить ракеты Atacms через года три. Между тем действительно американская армия поштучно считает Atacms, которые у них есть. Поскольку новых ракет еще нет, а Atacms в США уже не производят. То есть, США имеет ровно столько ракет Atacms, сколько есть на складах. Поэтому, к сожалению, это лимитированный ресурс", - пояснил Дикий.

Эксперт подчеркнул, что США не смогут передать большое количество ракет Atacms

"В армии США точно будут следить за тем, чтобы соответствующий ресурс у них оставался. Это проблема и для нас. Ведь в США будут беречь ракеты Atacms, поскольку, вдруг им придется воевать с Китаем за Тайвань. Именно поэтому Украина, пока, получила лишь 20 ракет. У нас есть определенные надежды, однако больше если и будут их поставлять, то не на порядок", - добавил он.

ATACMS уже в Украине: что известно

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске.

Иностранные СМИ писали , что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.

Впоследствии Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении их против российских войск, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный продемонстрировал, как украинские защитники использовали их на поле боя.

Позже стало известно, что Украина получила от США около 20 дальнобойных ракет ATACMS. Однако Силы обороны не могут использовать их для ударов по территории России.

Российский диктатор Владимир Путин назвал поставку Украине ракет ATACMS ошибкой США и отметил, что это создает дополнительную угрозу для РФ.

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