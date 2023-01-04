Армия США прибудет в Нидерланды для переброски в Восточную Европу, чтобы усилить фланг НАТО
Военные США пройдут Флиссинген, к юго-востоку от Нидерландов, чтобы добраться до Восточной Европы и усилить военное присутствие на фланге НАТО
Об этом сообщает Euractiv.
Отмечается, что голландские солдаты будут помогать транспортировать бригаду американской армии через страну с начала января по начало февраля. Тогда Американские военные продолжат путь в Польшу и Литву.
Известно, что в состав армейской бригады входят 1275 единиц техники. Среди них будут танки M-1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и другая техника, которая будет опрокинута автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу.
Бригада США будет находиться на территории Польши и Литвы в течение шести месяцев.
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