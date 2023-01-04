Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что голландские солдаты будут помогать транспортировать бригаду американской армии через страну с начала января по начало февраля. Тогда Американские военные продолжат путь в Польшу и Литву.

Известно, что в состав армейской бригады входят 1275 единиц техники. Среди них будут танки M-1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и другая техника, которая будет опрокинута автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу.

Бригада США будет находиться на территории Польши и Литвы в течение шести месяцев.

21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.

30 декабря президент США Джо Байден подписал законодательный акт с государственным бюджетом на $1,7 трлн, который содержит около $45 млрд помощи Украине и союзникам для противостояния агрессии России. В тот же день в Bloomberg сообщили , что Белый дом рассматривает возможность передачи Украине боевых машин Bradley. Аналитик Белого дома назвал эти БМП "по сути, лёгким танком".

30 декабря Столтенберг призвал страны НАТО продолжить поставки оружия Украине.

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