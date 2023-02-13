Армия США атаковала боевиков в Сомали, ликвидировано 12 исламистов

Об этом сообщает CNN.

"Искоренение экстремизма требует вмешательства, выходящего за рамки традиционных военных средств", - заявило командование США.

Отмечается, что удар был нанесен по боевикам, которые располагались в 472 километрах от столицы Могадишо, поэтому гражданское население не пострадало.

Отмечается, что США оказывают постоянную поддержку сомалийскому правительству после того, как в прошлом году президент Джо Байден одобрил просьбу Пентагона передислоцировать войска для противостояния террористической группировке "Аль-Шабаб".