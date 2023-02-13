Армия США атаковала боевиков в Сомали, ликвидировано 12 исламистов
Армия США атаковала район сосредоточения исламистских боевиков группировки "Аль-Шабааб" в Сомали - 12 исламистов были уничтожены
Об этом сообщает CNN.
"Искоренение экстремизма требует вмешательства, выходящего за рамки традиционных военных средств", - заявило командование США.
Отмечается, что удар был нанесен по боевикам, которые располагались в 472 километрах от столицы Могадишо, поэтому гражданское население не пострадало.
Отмечается, что США оказывают постоянную поддержку сомалийскому правительству после того, как в прошлом году президент Джо Байден одобрил просьбу Пентагона передислоцировать войска для противостояния террористической группировке "Аль-Шабаб".
- 27 января военные США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали. Кроме этого, уничтожены 10 членов террористической группировки. Причем первоначально планировалось захватить боевиков, но они сопротивлялись и были убиты.
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