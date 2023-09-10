Армия России ночью сбросила авиабомбы в направлении острова Змеиный

Об этом сообщает пресс-центр Сил обороны юга в Telegram.

"Ночью (враг, - ред.) снова нанес авиационный удар с применением управляемых авиабомб в направлении острова Змеиный". – говорится в сообщении.

Кроме того, там сообщили, что за минувшие сутки россияне 46 раз обстреляли из артиллерии населенные пункты Херсонского и Белозерского районов. В результате обстрелов РФ погиб один человек, повреждены три частных дома.

Деоккупация острова Змеиный и российские атаки

Атаки РФ на украинский остров Змеиный начались 24 февраля 2022 года с ракетных обстрелов украинского пограничного гарнизона и последующего его захвата. В конце дня связь с пограничным отрядом была потеряна. Однако, оставалась их героическая фраза, ставшая крылатым выражением, - на требование сдаться военные ответили: "Русский боевой корабль, иди на х*й!"

26 февраля ДПСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы. 28 февраля – стало известно, что украинские воины в плену.

Ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ "Нептун".

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

30 июня 2022 года российский гарнизон был спешно эвакуирован. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли". В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам. 1 июля рашисты обстреляли Змеиный фосфорными бомбами из самолетов Су-30 ВКС ВС РФ.

3 июля вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два удара по острову Змеиному в Черном море.

7 июля того года украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, несколько месяцев находившийся под контролем российских войск, и зачистили остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов.

Утром 13 июля 2023 года армия России атаковала остров Змеиный, выпустив по территории фугасную авиабомбу. Повторно россияне сделали это и ночью 30 июля – тогда выпустили по острову две авиабомбы неустановленного типа из Черного моря.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила , что российские террористы, атакуя остров Змеиный, хотят показать свое господство в Черном море.

Пограничники при поддержке военнослужащих Главного управления разведки в субботу, 12 августа, установили украинский пограничный знак на острове Змеиный.