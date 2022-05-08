Армия России не перестает наступать в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, - Генштаб

Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .

Армия РФ пытается установить контроль над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей, чтобы получить коридор с оккупированным Крымом.

"Определенные подразделения вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

На Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины на север и северо-восток от города Харьков.

Враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций", – пишут в Генштабе.

В Харьковской области также продолжают наступление в направлении Барвенково и Изюм на Славянск. Сюда оккупанты РФ перебросили две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии. В Изюме и Каменце противник продолжает воздушную разведку.

Также оккупанты продолжают наступать в Донецкой области, в частности Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Авдеевском направлениях. На Кураховском – враг обстреливает из артиллерии в направлении населенного пункта Новомихайловка.

В Лиманском районе противник захватил северную окраину Шандриголово.

На "Азовстали" в Мариуполе продолжают вести огонь из артиллерии и танков. Армия РФ продолжает довозить вооружение, технику и боеприпасы.

"На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", - добавляют в пресс-службе.

Вблизи Кривого года противник применял БПЛА "Орлан-10".

На бессарабском направлении обстановка остается напряженной. В Приднестровском регионе войска находятся в боевой готовности "Полна".

"Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении", - говорится в сообщении.

За сутки, 7 мая, ВСУ уничтожили вертолет Ми-28Н, семь БПЛА типа "Орлан", два БПЛА типа "Форпост" и две крылатые ракеты. Также два БпЛА типа "Орлан" были ликвидированы зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.

В Украине остается угроза нанесения авиаударов.

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