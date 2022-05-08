Армия России не перестает наступать в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, - Генштаб
За минувшие сутки в Донецкой и Луганской области ВСУ отбили девять атак врага, уничтожили девятнадцать танков, двадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобилей, шесть автомобилей и одну единицу специальной инженерной техники противника
Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .
Армия РФ пытается установить контроль над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей, чтобы получить коридор с оккупированным Крымом.
"Определенные подразделения вооруженных сил РФ продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
На Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины на север и северо-восток от города Харьков.
Враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций", – пишут в Генштабе.
В Харьковской области также продолжают наступление в направлении Барвенково и Изюм на Славянск. Сюда оккупанты РФ перебросили две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии. В Изюме и Каменце противник продолжает воздушную разведку.
Также оккупанты продолжают наступать в Донецкой области, в частности Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Авдеевском направлениях. На Кураховском – враг обстреливает из артиллерии в направлении населенного пункта Новомихайловка.
В Лиманском районе противник захватил северную окраину Шандриголово.
На "Азовстали" в Мариуполе продолжают вести огонь из артиллерии и танков. Армия РФ продолжает довозить вооружение, технику и боеприпасы.
"На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения", - добавляют в пресс-службе.
Вблизи Кривого года противник применял БПЛА "Орлан-10".
На бессарабском направлении обстановка остается напряженной. В Приднестровском регионе войска находятся в боевой готовности "Полна".
"Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении", - говорится в сообщении.
За сутки, 7 мая, ВСУ уничтожили вертолет Ми-28Н, семь БПЛА типа "Орлан", два БПЛА типа "Форпост" и две крылатые ракеты. Также два БпЛА типа "Орлан" были ликвидированы зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.
В Украине остается угроза нанесения авиаударов.
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