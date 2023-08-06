Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно - ЗРК С-300. Профильные службы выехали на обследование последствий обстрела в Холодногорском районе", - написал он.

Глава ОВА отметил, что по состоянию на 9:30 информация о пострадавших не поступала.

Также об обстреле города сообщал городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Харьков под обстрелом российских окупантов. Призываю всех быть осторожными", - отмечал мэр.