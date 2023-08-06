Армия России нанесла ракетные удары по Харькову
Утром воскресенья, 6 августа, российская армия ударила ракетами С-300 по Холодногорскому району города Харькова. По предварительным данным, жертв среди населения нет
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Предварительно - ЗРК С-300. Профильные службы выехали на обследование последствий обстрела в Холодногорском районе", - написал он.
Глава ОВА отметил, что по состоянию на 9:30 информация о пострадавших не поступала.
Также об обстреле города сообщал городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Харьков под обстрелом российских окупантов. Призываю всех быть осторожными", - отмечал мэр.
- Накануне, вечером субботы, 5 августа, россияне запустили управляемую авиационную бомбу по центру переливания крови в Харьковской области. В результате атаки погибли 2 человека, еще 4 получили ранения.
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