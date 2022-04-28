Армия России действует в Украине так же, как и ИГИЛ в Ираке и Сирии, - журналист-международник Мацарский
Боец ТрО и журналист-международник Юрий Мацарский рассказал, что российская армия действует в Украине как террористическая организация, их действия ничем не отличаются от действий ИГИЛ в Сирии и Ираке
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Есть войны, в которых ты не можешь не участвовать. Нужно решать, или ты с оружием в руках будешь защищать то, что тебе важно, или просто не будешь в этом участвовать. В предыдущих моих войнах в Сирии, Ираке и Секторе Газа у меня была возможность не участвовать в тех битвах. Сейчас у меня такой возможности нет. Я защищаю свою страну и то, что для меня самое важное", - пояснил Мацарский.
Мацарский отметил, что действия россиян в Украине ничем не отличаются от действия ИГИЛ в Сирии и Ираке.
"Россияне в Украине действуют так же, как и ИГИЛ в Сирии и Ираке. Украина сейчас воюет с террористическим образованием. Эта террористическая организация хочет как можно жестче запугать гражданское население Украины. Армия России использует высокоточные ракеты не для уничтожения военных объектов, а для того , чтобы уничтожать школы, больницы и гражданские объекты инфраструктуры. То есть они ведут себя в Украине как настоящие террористы", - добавил Мацарский.
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