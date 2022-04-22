Армия РФ завершает определение точек для основного удара на Донбассе, - Минобороны

Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге, передает УНИАН .

"Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и непрерывные наступательные действия по отдельным направлениям", - заявил он.

Наибольшая активность наблюдается в направлении Изюм – Барвенково, в районе железнодорожной станции Попасная, Северодонецкого района, города Мариуполя и на участке дороги Запорожье – Донецк.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной.