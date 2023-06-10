Об этом сообщили воздушные силы ВСУ в telegram.

"Всего по объектам критической инфраструктуры и военным объектам с северного и южного направлений выпущено восемь ракет наземного базирования различных типов и 35 ударных БПЛА иранского производства "Shahed-136/131" – из района восточного побережья Азовского моря", - говорится в сообщения.

Отмечается, что украинское ПВО уничтожило две крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов "Shahed-136/131".

Добавляется также, что враг нанес удар по одному из оперативных аэродромов Полтавской области баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер", а также ударными БПЛА иранского производства. Одесская и Харьковская области были атакованы крылатыми ракетами наземного базирования и ударными дронами.