Армия РФ запустила ночью 8 крылатых ракет и 35 ударных дронов, большинство из них сбило ПВО
Российские войска в ночь на 10 июня нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами Shahed-136/131. В общей сложности запустили 35 ударных дронов и 8 крылатых ракет
Об этом сообщили воздушные силы ВСУ в telegram.
"Всего по объектам критической инфраструктуры и военным объектам с северного и южного направлений выпущено восемь ракет наземного базирования различных типов и 35 ударных БПЛА иранского производства "Shahed-136/131" – из района восточного побережья Азовского моря", - говорится в сообщения.
Отмечается, что украинское ПВО уничтожило две крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов "Shahed-136/131".
Добавляется также, что враг нанес удар по одному из оперативных аэродромов Полтавской области баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер", а также ударными БПЛА иранского производства. Одесская и Харьковская области были атакованы крылатыми ракетами наземного базирования и ударными дронами.
- Поздним вечером 9 июня террористы РФ атаковали Одессу "шахедами", работала ПВО: обломки попали в многоэтажку, 3 человека погибли, более 10 - ранены.
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