Об этом он заявил в эфире Еспресо.

"Я думаю, смысл в этом и есть, для того чтобы уменьшить утечку информации о присутствии подразделений РФ, они все-таки не доверяют местным жителям", - сказал он.

Кроме того, глава военной администрации добавил, что снова есть информация о том, что заезжают остарбайтеры и российские граждане.

"Очень много пошло сигнала, что в Рубежное заезжают гражданские кавказцы, бурят. Я думаю, что этим они увеличивают процент граждан РФ", - добавил Власенко.