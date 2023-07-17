Армия РФ закрыла на въезд и выезд Кременную и Рубежное, чтобы уменьшить утечку информации, - глава Северодонецкого района
Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко считает, что российская армия закрыла на въезд и выезд Кременную и Рубежное в Луганской области для того, чтобы уменьшить утечку информации
Об этом он заявил в эфире Еспресо.
"Я думаю, смысл в этом и есть, для того чтобы уменьшить утечку информации о присутствии подразделений РФ, они все-таки не доверяют местным жителям", - сказал он.
Кроме того, глава военной администрации добавил, что снова есть информация о том, что заезжают остарбайтеры и российские граждане.
"Очень много пошло сигнала, что в Рубежное заезжают гражданские кавказцы, бурят. Я думаю, что этим они увеличивают процент граждан РФ", - добавил Власенко.
- 16 июля сообщалось, что во временно оккупированных россиянами городах Луганской области наблюдается обостренная гуманитарная ситуация, кафиры не восстанавливают там разрушенные жилые дома и инфраструктуру.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.67
Покупка 36.67Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.85Продажа 41.86
- Актуальное
- Важное