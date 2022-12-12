Армия РФ за сутки убила одного дончанина, троих ранила
За минувшие сутки, 11 декабря, в результате действий рашистов погиб мирный житель Донецкой области, еще трое - ранены
Об этом информирует в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"За 11 декабря россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Великой Новоселке", - пишет глава области.
Также 3 человека получили ранения. Два мирных жителя пострадали в Бахмуте и еще один – в Константиновке.
Всего от рук российских захватчиков погибли 1252 мирных жителя и еще 2720 - пострадали.
В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", - подчеркнул Кириленко.
- В ночь на 11 декабря оккупанты били по Донетчине, поражена гражданская инфраструктура. Наиболее активно войска РФ стреляли в Покровском и Бахмутском районах.
- 11 декабря оккупанты обстреляли город Курахово Донецкой области из РСЗО "Ураган". Предварительно, пострадавших нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.39
Покупка 39.39Продажа 40.16
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное