Армия РФ за сутки убила одного дончанина, троих ранила

Об этом информирует в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .



"За 11 декабря россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Великой Новоселке", - пишет глава области.



Также 3 человека получили ранения. Два мирных жителя пострадали в Бахмуте и еще один – в Константиновке.



Всего от рук российских захватчиков погибли 1252 мирных жителя и еще 2720 - пострадали.



В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных Мариуполе и Волновахе установить невозможно.



"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", - подчеркнул Кириленко.

В ночь на 11 декабря оккупанты били по Донетчине, поражена гражданская инфраструктура. Наиболее активно войска РФ стреляли в Покровском и Бахмутском районах.

11 декабря оккупанты обстреляли город Курахово Донецкой области из РСЗО "Ураган". Предварительно, пострадавших нет.