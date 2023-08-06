Армия РФ за сутки совершила 21 обстрел пограничной зоне Сумщины: повреждены частные дома
Российские оккупанты в течение 6 августа нанесли 21 удар по приграничной зоне Сумской области. В результате повреждения частные дома жителей
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Отмечается, что оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов в 7 территориальных общинах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Середино-Будской, Шалыгинской, Эсманской, Новослободской:
-
Краснопольское общество: россияне совершили минометный обстрел и били из артиллерии.
-
Белопольское общество: враг ударил артиллерией и произвел минометный обстрел.
-
Эсманская община: русская армия совершила минометный и пулеметный обстрел. Также избивали артиллерией.
-
Середино-будская община: враг совершил минометный и артиллерийский обстрел. Отмечается, что в результате повреждены хозяйственное здание, забор и мопед.
-
Шалыгинская община: оккупанты совершили минометный обстрел.
-
Новослободская община: армия России ударила из миномета и гранатомета.
-
Хотинская община: враг нанес минометный обстрел В результате атаки повреждены два домохозяйства.
Всего за сутки зафиксировано 139 взрывов.
- Российская оккупационная армия в субботу, 5 августа, обстреляла Новослободскую общину Сумской области, в результате чего погиб мужчина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное