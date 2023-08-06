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Армия РФ за сутки совершила 21 обстрел пограничной зоне Сумщины: повреждены частные дома

6 августа, 2023 воскресенье
22:33
Война с Россией

Российские оккупанты в течение 6 августа нанесли 21 удар по приграничной зоне Сумской области. В результате повреждения частные дома жителей

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Отмечается, что оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов в 7 территориальных общинах: Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Середино-Будской, Шалыгинской, Эсманской, Новослободской:

  • Краснопольское общество: россияне совершили минометный обстрел и били из артиллерии.

  • Белопольское общество: враг ударил артиллерией и произвел минометный обстрел.

  • Эсманская община: русская армия совершила минометный и пулеметный обстрел. Также избивали артиллерией.

  • Середино-будская община: враг совершил минометный и артиллерийский обстрел. Отмечается, что в результате повреждены хозяйственное здание, забор и мопед.

  • Шалыгинская община: оккупанты совершили минометный обстрел.

  • Новослободская община: армия России ударила из миномета и гранатомета.

  • Хотинская община: враг нанес минометный обстрел В результате атаки повреждены два домохозяйства.

Всего за сутки зафиксировано 139 взрывов.

  • Российская оккупационная армия в субботу, 5 августа, обстреляла Новослободскую общину Сумской области, в результате чего погиб мужчина.
Украина
російська армія
Сумщина
ракетний удар
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