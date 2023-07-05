Что нужно знать о планах фюрера устроить в Украине ядерный армагеддон
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Армия РФ за сутки потеряла в Украине 670 военных, 36 артсистем и 12 БПЛА, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 231 700 солдат, 4288 артиллерийских систем и 3614 беспилотников оперативно-тактического уровня
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 5 июля 2023 года РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 231 700 (+670) военных
- танков ‒ 4062 (+3)
- боевых бронированных машин ‒ 7917 (+9)
- артиллерийских систем – 4288 (+36)
- РСЗО – 656 (+9)
- средств ПВО ‒ 395 (+1)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 309 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3614 (+12)
- крылатых ракет ‒ 1264 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6865 (+22)
- специальной техники ‒ 598 (+8)
Окончательные данные уточняются.
- Силы обороны за последние сутки, 4 июля, поразили 4 склада боеприпасов, 18 артсредств и 2 станции РЭБ оккупантов.
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