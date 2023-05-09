Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Армия РФ за сутки потеряла в Украине 650 военных, 8 крылатых ракет и средство ПВО
Инфографика

Армия РФ за сутки потеряла в Украине 650 военных, 8 крылатых ракет и средство ПВО

9 мая, 2023 вторник
08:39
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 195 620 военных, 955 крылатых ракет и 307 средств противовоздушной обороны

Об этом сообщили во вторник, 9 мая, в facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.23 ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 195 620 (+650) военных ликвидировано
  • танки ‒ 3734 (+4)
  • боевые бронированные машины ‒ 7257 (+4)
  • артиллерийские системы – 3031 (+13)
  • РСЗО – 554 (+0)
  • средства ПВО ‒ 307 (+1)
  • самолеты – 308 (+0)
  • вертолеты – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2618 (+4)
  • крылатые ракеты – 955 (+8)
  • корабли/катера ‒ 18 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны - 5969 (+11) 
  • специальная техника ‒ 388 (+4)

Данные уточняются.

  • Под утро 9 мая на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В Киевской области ПВО сбила полтора десятка вражеских ракет: в Голосеевском и Шевченковском районах столицы зафиксировали падение обломков.
оружие
военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
Читайте также:
ЗСУ
8 мая, 2023 понедельник
Мы можем только отбиваться и держать линию обороны, боекомплекта не хватает, - боец "Легиона Свободы" Андрийко
Су-35С
8 мая, 2023 понедельник
Россияне наглеют и это будет продолжаться до решительного ответа, - эксперт Defense Express Рябых о перехвате самолета из Польши
ФСБ
7 мая, 2023 воскресенье
ФСБ заявила о задержании самолета из Украины, доставлявшего ударные дроны
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.27
    Покупка 37.27
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 40.87
    Продажа 41.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
9 мая
08:57
Обновлено
Атака РФ: вокруг Киева сбили 15 российских ракет, по Черкасской области ударили две. Есть повреждения
08:38
Эксклюзив
Из Авдеевки из-за постоянных обстрелов невозможно вывезти мусор, - Барабаш о ситуации в городе
08:38
Обновлено
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
08:21
Обновлено
РФ обстреляла Харьков и область ракетами С-300, зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", - ОВА
08:20
Оккупанты вывозят награбленное имущество жителей Запорожской области в Крым, привлекают водителей грузовиков, - Генштаб
08:05
Эксклюзив
В Бердянске оккупанты ведут себя все хуже и хуже: мародерят и принудительно паспортизируют, - замглавы райсовета
08:03
OPINION
Наш день победы впереди
08:02
Обновлено
На Днепропетровщине украинская ПВО сбила 8 ракет РФ: обломки упали на четырехэтажку, ранена женщина
08:00
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
07:55
OPINION
Николай Княжицкий
"Ко времени" и "не ко времени" от Зеленского
07:36
Ночью ВСУ уничтожили над Украиной 23 из 25 российских ракет
07:32
Великобритания готовится передать Украине ракеты большой дальности, - Washington Post
06:53
Ломаченко в США высказался о войне РФ против Украины
06:28
"Реал" - "Манчестер Сити": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов
05:48
Азербайджан и Армения договорились о нескольких раундах переговоров под эгидой лидеров ЕС
05:48
В Румынии инициировали перенос Дня победы с 9 на 8 мая
04:56
G7
Поддержка Украины в перечне приоритетов предстоящего саммита G7, - премьер Японии
04:29
В ISW объяснили, что означает приезд лидеров соседних государств на парад к Путину
04:03
В мирном процессе Китай должен услышать не только РФ, но и Украину, - Госдеп США
03:35
ПВО, боеприпасы и разведданные: США готовят новый пакет военной помощи Украине на $1,2 млрд
02:39
Ограничатся возложением цветов: в Белгороде отменили праздничные мероприятия к 9 Мая
02:11
Индия к 2027 году планирует отказаться от дизельных авто в больших городах
01:43
астероид
Мимо Земли 12 мая пролетит небольшой астероид
01:15
Обновлено
Россияне атаковали Станислав и Кизомис в Херсонской области: пострадали 10 человек, среди них ребенок
00:55
МИД Италии рекомендовал своим гражданам выехать из Украины из-за массовых атак РФ
00:48
Нюрнбергская академия обнародовала декларацию о преступлении агрессии РФ против Украины
00:32
Стежками Героїв – ХХІ. В Карпатах завершился туристические соревнования, собравшего рекордное число участников
2023, понедельник
8 мая
23:51
Азовсталь
Агентство AP получило Пулитцеровскую премию за репортажи украинских журналистов из Мариуполя
23:22
Миколенко помог "Эвертону" одержать сенсационную победу в АПЛ
22:31
НАТО
В Румынии начались крупнейшие учения Сил специальных операций НАТО
22:19
На основе докладов Буданова и начальника Службы внешней разведки будем делать шаги, которые укрепят нашу защиту - Зеленский
22:18
Обзор
ЗРК Patriot как сверхважный компонент противоракетной обороны: сбивать X-22, "Кинжалы" и не только
21:52
Обзор
В РФ отменили большинство парадов на 9 мая и отправляют музейные экспонаты на войну, из-за Евровидения Ливерпуль теперь маленький Киев. Мировые СМИ об Украине 8 мая
21:47
Объявлены имена обладателей спортивного "Оскара"
21:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Битва за Бахмут продолжается вопреки всем планам врага. Колонка Сергея Згурца
21:22
Букингемский дворец опубликовал первый официальный портрет Чарльза III после коронации
21:12
Жители Мариуполя сообщают о начале их мобилизации оккупантами
20:30
В Прилуках появился мурал актера Николая Яковченко в образе козака Шевчика
20:25
Эксклюзив
Шантаж родителей, ряженые "гражданские", вывоз людей в РФ: депутат Запорожского райсовета Сысоева рассказала о российской "эвакуации"
20:08
Лукашенко прилетел в Москву на парад к Путину
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV