Атака РФ: вокруг Киева сбили 15 российских ракет, по Черкасской области ударили две. Есть повреждения
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Армия РФ за сутки потеряла в Украине 650 военных, 8 крылатых ракет и средство ПВО
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне потеряли 195 620 военных, 955 крылатых ракет и 307 средств противовоздушной обороны
Об этом сообщили во вторник, 9 мая, в facebook Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.05.23 ориентировочно составляют:
- личный состав – около 195 620 (+650) военных ликвидировано
- танки ‒ 3734 (+4)
- боевые бронированные машины ‒ 7257 (+4)
- артиллерийские системы – 3031 (+13)
- РСЗО – 554 (+0)
- средства ПВО ‒ 307 (+1)
- самолеты – 308 (+0)
- вертолеты – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2618 (+4)
- крылатые ракеты – 955 (+8)
- корабли/катера ‒ 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны - 5969 (+11)
- специальная техника ‒ 388 (+4)
Данные уточняются.
- Под утро 9 мая на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. В Киевской области ПВО сбила полтора десятка вражеских ракет: в Голосеевском и Шевченковском районах столицы зафиксировали падение обломков.
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