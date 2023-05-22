ПВК Вагнера наступать в Бахмуте уже не может, - боец ВСУ Иевлев
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Армия РФ за сутки потеряла 720 военных, 2 танка, самолет и 8 БПЛА
Силы обороны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили 203 880 российских военных, 3785 танков, а также 2830 БПЛА оперативно-тактического уровня
Об этом сообщили 22 мая в facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.23 ориентировочно составляли:
- личный состав – около 203 880 (+720) человек ликвидировано
- танки ‒ 3785 (+2)
- боевые бронированные машины ‒ 7407 (+9)
- артиллерийские системы – 3278 (+20)
- РСЗО – 565 (+1) ед.
- средства ПВО ‒ 327 (+0)
- самолеты – 309 (+1)
- вертолеты – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2830 (+8)
- крылатые ракеты ‒ 1011 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 6129 (+14)
- специальная техника ‒ 427 (+2)
Данные уточняются.
- 21 мая сообщалось, что Силы обороны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили 203 160 российских военных.
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