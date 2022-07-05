Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 36350 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1594 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,

артиллерийских систем – 806 (+2) ед,

РСЗО - 247 (+1) ед,

средства ПВО - 105 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),

крылатые ракеты – 144 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,

специальная техника – 65 (+0).

Как передает Генштаб, наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.