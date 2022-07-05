Армия РФ за сутки потеряла 150 военных, 18 бронемашин, 5 танков и 2 беспилотника, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения и до 5 июля Россия потеряла около 36350 военных, 3772 бронемашины, 1594 танков и 806 артиллерийских систем
Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 36350 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1594 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 806 (+2) ед,
- РСЗО - 247 (+1) ед,
- средства ПВО - 105 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),
- крылатые ракеты – 144 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,
- специальная техника – 65 (+0).
Как передает Генштаб, наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.
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