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Главная война с Россией Армия РФ за сутки потеряла 150 военных, 18 бронемашин, 5 танков и 2 беспилотника, - Генштаб ВСУ
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Армия РФ за сутки потеряла 150 военных, 18 бронемашин, 5 танков и 2 беспилотника, - Генштаб ВСУ

5 июля, 2022 вторник
10:47
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения и до 5 июля Россия потеряла около 36350 военных, 3772 бронемашины, 1594 танков и 806 артиллерийских систем

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 36350 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1594 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 806 (+2) ед,
  • РСЗО - 247 (+1) ед,
  • средства ПВО - 105 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),
  • крылатые ракеты – 144 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,
  • специальная техника – 65 (+0).

Как передает Генштаб, наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

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