Армия РФ за сутки обстреляла 22 населенных пункта Сумщины: раненый человек

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Отмечается, что оккупанты в течение дня совершили 32 вражеских обстрела. Обстреляно 22 населенных пункта в 7 территориальных общинах: Краснопольском, Белопольском, Юнаковском, Эсманском, Зноб-Новгородском, Середино-Будском, Великописаревском.

В результате обстрелов из миномета, САУ и артиллерии по Краснопольской общине один человек получил ранения. Также повреждены 3 частных дома и СТО.

Также враг из миномета обстрелял Белопольскую, Эсманскую, Зноб-Новгородскую, Середино-Бедскую и Великописаревскую общины. Юношеская община подверглась артобстрелу из САУ.

Кроме этого, на Эсманске российские военные сбросили 2 взрывных заряда ВОГ с беспилотника. Кроме минометного обстрела враг бил из артиллерии и атаковал дроном Середино-Будскую общину. Повреждена водонапорная башня. А по Великописаревской оккупанты нанесли удары со ствольной артиллерии и сбросили с БПЛА один взрывной заряд ВОГ.