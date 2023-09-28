Армия РФ за сутки обстреляла 10 регионов Украины: 3 погибших, 7 раненых

Информацию об обстрелах регионов предоставили в областных военных администрациях.

Кировоградщина: Силы ПВО уничтожили над областью 7 российских беспилотников В результате вражеской атаки попадание. Предварительно обошлось без погибших, травмированных и повреждений гражданской инфраструктуры.

Черниговщина: за сутки россияне 3 обстрела региона. Враг использовал минометы и артиллерию против Корюковского и Новгород-Северского районов.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов населенных пунктов и приграничных территорий Сумской области. Обстрелам подверглись Свесская, Эсманская и Великописаревская общины.

Вчера в течение дня россияне совершили 36 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелы потерпели Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Николаевская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская общины.

В Великописаревской общине в результате сброса зажигательных зарядов с БПЛА поврежден частный жилой дом и трактор. Также артобстрелами поврежден частный жилой дом, частные хозяйственные постройки. В Николаевской общине повреждено частное домовладение. А в Середино-Будской – частное домовладение.

Днепропетровщина: ночью враг направил в Никопольщину почти два десятка снарядов. Накрыл артиллерийским огнем Мировское общество. Вчера утром русская армия обстреляла Никополь из тяжелой артиллерии, а днем попала дроном-камикадзе. Изуродованы частный дом, коммунальное предприятие, объект инфраструктуры, хозяйственное сооружение, теплица и электросети.

Запорожская: за минувшие сутки россияне совершили 148 обстрелов по 27 населенным пунктам области. 125 артиллерийских ударов пришлось по территории Железнодорожного, Левадного, Белогорья, Преображенки, Малиновки, Волшебного, Красного, Темировки, Степногорска, Степного, Каменского, Приморского и других прифронтовых городов и сел. Также зафиксировано 9 РСЗО-обстрелов Новояковловки, Орехова, Работиного и Малой Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новоданиловки, Полтавки, Ольговского, Новодаровки, Пятихаток и Малых Щербаков, а также 4 авиаудара по Орехову, Орехову.

В результате удара вражеского РСЗО ранения получил 23-летний житель Новояковловки, он доставлен в лечебное учреждение. Кроме того, поступило 25 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: за прошедшие сутки на Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Одноробовка Богодуховского района, Глубокое Харьковского района, Старица, Гатище Чугуевского района. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Бологовки и Кругляковки. Артиллерийским и минометным обстрелы подверглись Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка и Берестово. В результате артиллерийского обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждено помещение агрегатного завода.

В результате удара ракетой "Гром Е-1" по поселку Кругляковка Купянского района поврежден объект дорожной инфраструктуры. Также вчера враг обстрелял поселок Малая Шапковка Купянского района. В результате обстрела горела трава на открытой территории и хозяйственная постройка. В газораспределительном пункте повреждена газовая труба высокого давления. От газоснабжения отключен поселок Малая Шапковка.

Луганщина: под ударами врага оказались Сватовщина, Кременщина, Новоселовское, Надежда, Новоегоровка, Невское, Новолюбовцы. В районе Новолюбовки взорвались две авиабомбы КАБ-500. На окраине Невского произошло возгорание сухой травы в результате четырех обстрелов из реактивной системы "Смерч".

Донетчина: по населенным пунктам области россияне совершили 20 обстрелов. Под огнем россиян оказались 14 населенных пунктов: Авдеевка, с.Звановка, с.Калиновка, Торецк, Константиновка, Курахово, с.Новоукраинка, с.Степановка, Часов Яр, пгт Острое, пгт Курдюмовка, с.Ласточкино, пгт.Ласточкино, пгт.

В результате вражеских атак погиб один человек, еще 5 получили ранения. Также россияне повредили 52 жилых дома газопровод и 2 ЛЭП.

Николаевщина: сегодня утром вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины. Ночью в Степовской общине в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, повреждено хозяйственное сооружение. Вчера днем и этой ночью на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 22 вражеских воздушных целей: 2 разведывательных БПЛА "Орлан" и 20 удачных БПЛА типа Shahed 131/136. Вчера около 21:44 город Николаев подвергся ракетному удару. Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города, в результате чего произошло воспламенение сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Также вчера вечером в Сухоеланецкой общине в результате падения обломков вражеского БПЛА, сбитого силами ПВО, повреждена линия электроснабжения.

Херсонщина: в сутки по области россияне совершили 109 обстрелов, из них 9 по городу Херсон.

Противник попал в районы 24 населенных пунктов области, территорию свода и объект критической инфраструктуры в Херсоне.

Из-за взрывчатки, оставленной россиянами, погиб человек. 61-летний тракторист работал в поле близ села Новоберислав. Там он наткнулся на российскую мину, которая сдетонировала. Мужчина получил смертельные ранения. В результате вражеской атаки в Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний херсонец. Еще одному мужчине, 27 лет, медицинская помощь была оказана на месте. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.