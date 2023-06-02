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Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей Украины: есть погибшие и раненые. Ситуация в регионах

2 июня, 2023 пятница
12:54
Война с Россией

В течение суток российская армия атаковала 10 украинских регионов. В результате атаки есть погибшие и раненые

Об этом сообщают областные государственные администрации.

Ситуация в Киевской области

Отмечается, что во время ночной атаки с применением террористами одновременно ракет и БПЛА все цели были уничтожены. Попаданий не зафиксировано.

Предварительно, двое пострадавших от падения обломков. Взрослый и ребенок. Взрослый госпитализирован и прооперирован. Жизни ничего не угрожает, состояние удовлетворительное. Ребенку помощь оказали дома без госпитализации. В результате падения обломков было возгорание нескольких частных домов и авто в двух районах области. Пожары ликвидированы.

Кроме того, также зафиксировано возгорание травяной и лесной подстилки, которое уже ликвидировано. Повреждены обломками 5 частных домов. Информация предварительная, оперативные группы продолжают фиксировать последствия ночной атаки террористов.

Ситуация в Черниговской области

За сутки российская армия из минометов, артиллерии и АГС нанесла 10 обстрелов по Новгород-Сиверскому, Корюковскому и Черниговскому районам.

Отмечается, что ночью враг нанес авиаудар с вертолетов (неуправляемые авиационные ракеты). В селе Сновской громады сгорели 5 домов и 5 хозяйственных построек, обошлось без жертв. Данные о последствиях атак уточняются.

Ситуация в Сумской области

Ночью и утром враг совершил 6 обстрелов Белопольской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Юнаковской громад.

Известно, что в Середино-Будской громаде в результате артиллерийских обстрелов и выстрелов осветительного огня ранен один гражданский.

Вчера в течение дня армия РФ совершила 15 обстрелов, зафиксировано 100 взрывов на территории Белопольской, Великописаревской, Краснопольской, Середино-Будской и Юнаковской громад.

  • Краснопольская громада: в результате одного из обстрелов повреждены здания неработающего предприятия, 5 частных жилых домов и 2 двухэтажных дома (выбиты окна, иссечены стены и заборы, повреждена кровля).
  • Середино-будская громада: был минометный обстрел, в результате чего поврежден нежилой дом, два жилых дома, летняя кухня и два хозяйственных сооружения.

Ситуация в Запорожской области

Известно, что за прошедшие сутки россияне нанесли 111 ударов по 22 городам и селам области — авиаудары по Новоданиловке и Полтавке, три атаки БПЛА по Степному и Каменскому, 15 обстрелов из РСЗО по Темировке, Затышью, Червоной Кринице, Гуляйполю, 91 артиллерийский обстрел по Гуляйполю, Орехову, Преображенке, Червоному, Плавням, Степногорску, Малиновке и другим прифронтовым населенным пунктам.

Российский снаряд, попавший в жилой дом, унес жизнь 68-летнего жителя Гуляйполя. Во время обстрела в Плавнях пострадала семья - 35-летний мужчина и 60-летняя женщина с минно-взрывными травмами оперативно доставлены в медицинское учреждение. Добавилось 31 разрушение жилищного фонда и имущества людей.

Ситуация на Днепропетровщине

Вчера были совершены артиллерийские обстрелы и зафиксированы 2 случая атаки БПЛА на территории Никопольского района.

Известно, что в Никополе в результате обстрела ранены два человека 1973 г.р. и 1967 г.р. Их доставили в больницу, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В результате обстрела были повреждены объект инфраструктуры, пятиэтажный жилой дом, 2 частных жилых дома, 3 автомобиля, 2 линии электропередачи, газопровод.

По Марганцу была зафиксирована атака дронов. Ранен мужчина 1988 г. р. Врачи оказывают помощь в стационаре.
Также известно, что в полночь рашисты обстреляли Никополь снарядами из тяжелой артиллерии, люди невредимы. Данные о последствиях уточняются.

Ситуация в Харьковской области

За минувшие сутки враг нанес ракетный удар по городу Харькову, предварительно, из ЗРК С-300. Повреждены здания предприятия, разрушен корпус аппаратного цеха. Раненые женщина 63 лет и мужчина 56 лет в госпитализации не нуждались.

Также в течение дня враг с территории РФ обстреливал Волчанск Чугуевского района. В результате обстрелов 3 человека получили ранения. Поврежден магазин и помещения пожарной части, жилые дома, произошли пожары.

Вечером враг обстрелял с. Заречное Чугуевского района. Без пострадавших. В с. Граково Чугуевского района на противотанковой мине подорвался трактор, в результате чего 61-летний тракторист получил ранения и был госпитализирован.

Ситуация в Луганской области

За прошедшие сутки рашисты с воздуха атаковали Сергеевку и Белогоровку. Также они попытались наступать возле Куземовки и Белогоровки, но их попытки остановили украинские защитники.

Враг обстрелял из разных видов артиллерийского вооружения населенные пункты Новоселовское, Невское и Белогоровка.

За сутки противник совершил 94 обстрела (396 снарядов).

Ситуация в Донецкой области

Оккупанты совершили 38 обстрелов, обстреляли 20 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Сиверск, Торецк, Часов Яр, пгт Острое, пгт Нью-Йорк, пгт Очеретино, с. Антоновка, с. Богоявленка, с. Звановка, с. Карловка, с. Ласточкино, с. Марково, с. Нетайлово, с. Новоукраинка, с. Предтечино, с. Пречистовка.

Известно о том, что повреждения получили 22 жилых дома (из них 3 – многоквартирные), 2 ЛЭП, здание завода, помещение агрофирмы, 7 зданий Селидовской ВК-82, 2 хозяйственных сооружения, отделение полиции, гараж, газопровод.

Также известно о трех погибших и 12 раненых людях за сутки в результате обстрелов.

Ситуация в Николаевской области

Ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области был уничтожен вражеский ударный БПЛА "Shahed-136".

Также известно о том, что вчера враг дважды наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады, пострадавших нет.

Днем обстрелам подверглись два населенных пункта Куцурубской громады. В результате повреждения получили жилые дома. Пострадавших нет.

Ситуация в Херсонской области

Известно, что за сутки по области противник произвел 81 обстрел (381 снаряд), из них по городу Херсон – 9 обстрелов (38 снарядов).

В результате удара по жилому дому в Днепровском районе здание претерпело разрушения, а также повреждены припаркованные рядом автомобили. Ранены двое мужчин, у 26-летнего херсонца - ожоги рук, а у 41-летнего – минно-взрывная травма и осколочные ранения шеи и ног. Обоим пострадавшим врачи оказывают необходимую медпомощь.

Российская армия продолжает уничтожать город Берислав управляемыми авиационными бомбами, в очередной раз направив их по жилым кварталам и хлебозаводу. В результате обстрела повреждены помещения производственного цеха завода, автотранспорт, многоквартирные, жилые дома и хозяйственные постройки жителей.

Кроме этого, оккупанты сбросили авиабомбы на село Одрадокаменка Тягинской громады. Повреждены музыкальная школа и жилые дома жителей.

  • В результате авиационных ударов по Бериславу, Одрадокаменке и Казацкому ранения получили 9 человек.
  • В результате минометного обстрела с. Антоновка и с. Садовое пострадали два человека.

Всего за сутки из-за российской агрессии 16 человек получили ранения.

  • Напомним, в ночь с 1 на 2 июня российские террористы продолжали наносить удары по тыловым регионам Украины. В Киеве и Николаевской области ПВО работала по вражеским ракетам и дронам. В Киевской области от падения обломков ранены два человека, в том числе ребенок.
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