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Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей Украины: 1 человек погиб, 12 ранены

6 сентября, 2023 среда
09:52
Война с Россией

За сутки вторника, 5 сентября, российские военные нанесли удары по десяти регионам Украины. В результате обстрелов один человек погиб и по меньшей мере 12 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Киевщина : во время почти 2-часовой тревоги в области работала ПВО . Попаданий не произошло, поэтому предварительно пострадавших нет. В результате падения обломков между населенными пунктами в поле зафиксировано несколько пожаров травяного настила - все ликвидировали. В одной из общин повреждено помещение торгового заведения. Огнем уничтожены находившиеся рядом грузовик и экскаватор.

Черниговщина : за сутки враг совершил 6 обстрелов региона. Враг стрелял из минометов и артиллерии по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. Пострадавших и разрушений нет.

Сумщина : ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных минометов, артиллерии и АГС. Предварительно – без последствий.
Вчера в течение дня россияне совершили 30 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области. В Великописаревской общине повреждены хозяйственные помещения, помещения лицея, нежилые помещения, тракторы, автомобили и одно частное домовладение.

Днепропетровщина : ночью и утром русская армия обстреляла Никопольщину, применив тяжелую артиллерию. Била по самому Никополю и Марганецкому обществу. Погибших и пострадавших нет. Также вчера агрессор атаковал Никопольщину из БПЛА, снаряды сбросил на районный центр. В результате обстрела повреждены учебное заведение, склад, частное предприятие и инфраструктурный объект, изуродованный жилой дом.

Запорожщина: за минувшие сутки враг нанес 94 удара по 26 населенным пунктам. Зафиксировано девять авиационных ударов по Орехову, Роботиному и Новоданиловке, БПЛА-атаки по Новодаровке, Малиновке и Каменскому, а также обстрелы из РСЗО по Степногорску и Полтавке.

В результате авиационного удара по Новоданиловке ранения получили трое местных жителей 56-летний мужчина и женщины 57 и 58 лет - их госпитализировали. Кроме того, поступило 59 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина : за прошедшие сутки на Слобожанском направлении противник нанес авиационных ударов в районе Ветеринарного Харьковского района. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Шевченко Харьковского района, Старица, Гатище, Плетеневка, Нестерное, Бударки Чугуевского района. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районах Петропавловки и Крахмального. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Масютовка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Табаевка и Песчаное.

Луганщина : россияне атаковали Белогоровку. Артиллерия и минометы применялись по Невскому, Белогоровке, Диброве. За сутки противник совершил 155 обстрелов региона.

Донеччина : враг совершил 1304 обстрела по линии столкновения, под огнем оказались 14 населенных пунктов. Повреждены 25 жилых домов, 3 гражданских автомобиля, 8 гаражей, помещение АО "Часовоярского огнеупорного комбината", ЛЭП. В Донецкой области за сутки ранены 6 человек.

Одещина : почти три часа российские террористы атаковали Измаильский район ударными беспилотниками. К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия получил тяжелые ранения, скончался в больнице. В нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 65 обстрелов, из них 4 – по Херсону. Рашисты попали в районы 24 населенных пунктов области, башню мобильной связи в Бериславском районе. Днем армия РФ обстреляла Ивановку в Херсонском районе, в результате чего травмированы две женщины 53 и 73 лет. При обстреле они находились во дворах своих домов. Обоих в состоянии средней тяжести госпитализировали.

Кроме того, враг ударил по Токаревке: под обстрел попал 65-летний мужчина, находившийся возле дома. Раненого госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь.

Телеканал "Эспрессо" и благотворительный фонд "Весна" собирает средства на покупку современных дронов для 23 Отдельного стрелкового батальона Вооруженных Сил Украины. Защитники работают на жарком Донецком направлении. Им требуются дроны для проведения высокоэффективной разведки.

  • Утром среды, 6 сентября, российские террористы нанесли удар по селу Новая Гнилица Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела ранения получил местный житель.
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