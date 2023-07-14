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Армия РФ за сутки обстреляла 10 областей: 5 человек погибли, 10 ранены. Ситуация в регионах

14 июля, 2023 пятница
10:26
Война с Россией

За сутки 13 июля российские войска нанесли удары по десяти областям Украины, в результате чего 5 человек погибли, 10 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: в сутки зафиксировано 9 обстрелов по Семеновской общине Новгород-Северского района, Новгород-Северской общине и Сновской общине Корюковского района.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничья.

Вчера в течение дня россияне совершили 23 обстрела пограничья. Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Глуховская, Путовльская, Хотинская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Эсманская община.

  • Великописаревская община: в результате обстрелов повреждены 2 частных дома и ЛЭП. Погиб мужчина 1971 года рождения, житель села Поповка
  • Краснопольское общество: зафиксированы минометные обстрелы. В результате обстрела произошло возгорание частного дома. Также россияне били из артиллерии, были повреждены ограждения нескольких хозяйств и два дома, в одном произошло возгорание.

Запорожская область: за минувшие сутки враг совершил 63 обстрела по 21 населенному пункту области. Известно, что 54 артиллерийских удара пришлись по Орехову, Железнодорожному, Гуляйполю, Новоданиловке, Белогорью, Левадному, Степногорску, Каменскому и еще десяти прифронтовым селам.

Также зафиксировано 6 ударов из РСЗО по Орехову, Верхней Терсе, Новодаровке и Красному, 2 ракетных удара - по Малокатериновке и авиационный удар - по Орехову. В результате вражеских обстрелов ранения получили 4 человека, погиб 40-летний мужчина.

Днепропетровщина: ночью область атаковали вражеские беспилотники. В результате в Кривом Роге повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – изуродованы. Избитая спецтехника.
Зацепило и транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома, пострадал 56-летний мужчина.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник за прошедшие сутки нанес удары по 16 населенным пунктам области: авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковского района, осуществил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Муравское Богодуховского района, Олейниково Харьковского района, Резниково.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск.

Луганщина: вчера враг нанес удар по Невскому и по Белогоровке. За сутки противник совершил 116 обстрелов.

Донетчина: за прошедшие сутки россияне совершили 18 обстрелов. Обстреляли 12 населенных пунктов: Авдеевка, Северск, пгт Большая Новоселка, пгт Нью-Йорк, пгт Щербиновка, с.Богоявленка, с.Катериновка, с.Новоукраинка, с.Первомайское, с.Предтечино, с.Тихоновка, с.

В результате повреждены 10 жилых домов, 2 хозяйственных здания, 2 гражданских автомобиля, 2 гаража, поле пшеницы, магазин, ангар. За сутки в Донецкой области: 1 человек погиб, 4 получили ранения.

Николаевщина: ночью силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два ударных БПЛА типа Shahed-136/131.
Вчера вечером враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины.

Одещина: вчера силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 4 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 и 4 дрона-камикадзе.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 76 обстрелов, из них по Херсону - 9 обстрелов.

Враг попал в:

  • районы 23 населённых пунктов области;
  • территорию гаражного кооператива (Херсон);
  • территорию птицефабрики (с.Чернобаевка);
  • территорию завода ГП "Палада" (г.Херсон);
  • здание сельского совета (с.Золотая Балка).

Также оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Никольское Дарьевской общины. Один из снарядов попал в частный двор. Из-за российских обстрелов Дудчан Миловской общины пострадал 71-летний местный житель. Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, один получил ранения.

  • В ночь с 13 на 14 июля украинские регионы снова атаковали российские ударные беспилотники. В Одессе и Кривом Роге работала ПВО, однако есть попадание и 56-летний пострадавший.
военные силы Украины
Военные новости
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