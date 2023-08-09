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Армия РФ за сутки атаковала 9 регионов Украины: трое погибших и 22 раненых

9 августа, 2023 среда
10:12
Война с Россией

За сутки вторника, 8 августа, российские военные обстреляли 9 областей Украины. В результате атак погибли 3 человека, 22 получили ранения разной тяжести

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки российские оккупанты совершили 13 обстрелов региона. Враг бил по Семеновской громаде Новгород-Сиверского района из артиллерии, танковой пушки и минометов. Кроме этого, зафиксированы 2 пуска неуправляемых авиационных ракет по Семеновской громаде.

По Новгород-Сиверской громаде оккупанты совершили 3 обстрела из ствольной артиллерии и минометов. Сновскую и Городнянскую громады атаковали 3 раза из артиллерии и минометов.

Сумщина: ночью и утром захватчики обстреляли три населенных пункта в трех территориальных громадах: Хотинской, Зноб-Новгородской, Великописаревской.

Вчера в течение дня враг совершил 12 обстрелов по населенным пунктам в Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Великописаревской, Новослободской громадах. В результате обстрелов повреждены два частных жилых дома и летние кухни.

Днепропетровщина: вчера днем оккупанты в очередной раз атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии. С вечера агрессор еще трижды обстреливал регион. Тяжелую артиллерию направил на сам Никополь и Марганецкую громаду.

В результате одной из атак погиб 18-летний парень. Еще три человека пострадали – мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Кроме этого, повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто и несколько линий электропередачи.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту области.
Пострадали территории Новоалександровки, Гуляйполя, Зализничного, Новоандреевки, Новодаровки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Чаривного, Червоного, Белогорья, Левадного, Щербаков, Малой Токмачки, Затишья, Каменского, Степного, Пятихаток и Лобково.

В результате вражеских ударов по Орехову ранение получил 63-летний мужчина, он доставлен в лечебное учреждение. Также поступило 35 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: минувшей ночью враг обстрелял железнодорожную станцию Коротич в Харьковском районе. Повреждено железнодорожное полотно.
На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Стрелечья, Пыльная Харьковского района, Гатище, Бударки Чугуевского района, Бологовка Купянского района. На Купянском направлении наши воины отразили атаки противника в районе Синьковки. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки.

Отмечается, что в результате российских обстрелов за сутки три человека были ранены.

Луганщина: вчера враг нанес удары с воздуха по Новоселовскому и Белогоровке. Также артиллерийским обстрелам подверглась Белогоровка.

Донетчина: за сутки оккупанты атаковали такие населенные пункты, как Авдеевка, Краматорск, пгт Нелиповка, пгт Щербиновка, пгт Ямполь, с.Благодатное, с.Богоявленка, с.Времевка, с.Николаевка, с.Новопокровское, с. Предтечино, с.Торецкое.

В результате атак два человека погибли, еще 13 получили ранения. Также повреждены 12 жилых домов, склад фермерского хозяйства и 2 ЛЭП.

Николаевщина: вчера в результате обстрела поселка Куцуруб Куцурубской громады два мальчика, 13 и 16 лет, получили минно-взрывные травмы, акубаротравми и сотрясение головного мозга. Были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и сооружения.

Херсонщина: за прошедшие сутки оккупанты совершили 66 обстрелов. Враг попал в районы 32 населенных пунктов области.

Отмечается, что из-за вражеских атак два человека получили ранения.

  • Российская оккупационная армия 7 августа ударила из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина и еще один получил ранение.
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