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Армия РФ за сутки атаковала 9 областей Украины: есть пострадавший. Ситуация в регионах

15 июля, 2023 суббота
10:26
Война с Россией

За сутки, 14 июля, российские террористы нанесли удары по 9 областям Украины. В результате обстрелов повреждена гражданская и критическая инфраструктура, также пострадал человек

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за минувшие сутки российские военные совершили 4 обстрела из минометов по Новгород-Северскому району. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 2 обстрела пограничного - обстрелы подверглись Хотинской и Шалыгинской общинам.

Вчера в течение дня оккупанты совершили 18 обстрелов пограничья. Под атакой были Новослободская, Хотинская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Дружбовская, Глуховская, Белопольская общины. В результате одного из артобстрелов повреждены 2 частных дома, 2 комбайна и 2 трактора частной агрофирмы. В Середино-Будской общине в результате обстрелов повреждены три жилых дома.

Запорожская: за минувшие сутки российские военные совершили 45 обстрелов по мирным городам и селам области. В настоящее время зафиксировано 27 разрушений объектов жилищной и социальной инфраструктуры в 15 населенных пунктах.

Кроме того, враг дважды атаковал окраину областного центра с применением БПЛА. В результате ранения получил 62-летний мужчина.

Днепропетровщина: вчера 14 июля российские террористы в очередной раз применили беспилотник по региону. С него враг сбросил боеприпасы на Марганецкую общину Никопольского района.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов: Казачья Лопань, Нескучное, Мороховец Харьковского района и Терновая Чугуевского района. На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Двухлетняя, Западная, Каменка, Кисловка, Берестово и Фиголовка.

Луганщина: Российские военные в течение суток атаковали Дибровы, Новосадово на Донетчине, но это очень близко к Невскому, которое, как и Белогоровка, попало под артиллерийский огонь россиян. По этим населенным пунктам нанесены еще и авиационные удары.

Донетчина: за сутки россияне обстреляли Авдеевку и Константиновку. Кроме этого под обстрелом оказались деревня Благодатное и Разлив. В результате атак повреждены жилой дом, ангар, 5 транспортных средств.

Николаевщина: вчера в течение дня враг наносил артиллерийские удары по береговой полосе и территории города Очаков. В результате повреждены жилые дома и линия сети Интернет. Состоялось воспламенение сухой травы на открытой территории, которое было оперативно ликвидировано.

Херсонщина: в сутки российские террористы совершили 70 обстрелов по области, из них один минометный по Херсону. Россияне попали в районы 23 населенных пунктов области, территорию и здания дачного общества.

  • Российские террористы в ночь на 15 июля совершили очередную атаку беспилотниками по югу Украины. Во время обстрела работало ПВО, украинские военные уничтожили 4 дрона из 6.
Украина
Россия
Луганщина
Сумщина
Николаевщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
оккупированные территории
Авдеевка
Запорожская область
Константиновка
Харковщина
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